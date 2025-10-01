C-LM espera conocer el borrador de las nuevas reglas de explotación en su reunión con Ministerio este miércoles

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece En Rueda De Prensa, Desde La Sede De La Delegación Provincial De La Junta En Cuenca, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - JCCM

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que este miércoles pueda conocer el borrador de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en la reunión que mantiene esta tarde con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha expresado a preguntas de los medios la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno.

En la tarde de este miércoles se reúnen el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con un orden del día que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aún desconocen, ha señalado la portavoz del Ejecutivo autonómico.

"No sabemos si conoceremos el borrador de las reglas de explotación, consideramos que ya estamos fuera de todos los tiempos", ha remarcado Padilla.