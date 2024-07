C-LM espera que la propuesta del Gobierno de modificación del trasvase "garantice los caudales ecológicos"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confirmado que el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, ha comunicado al Gobierno de Castilla-La Mancha que el Ministerio de Transición Ecológica ya tiene encima de la mesa una propuesta normativa de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, un documento técnico que el Gobierno de Emiliano García-Page espera que "cumpla con las cinco sentencias" del Tribunal Supremo que aluden a la garantía de caudales ecológicos en el río Tajo.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas durante un encuentro celebrado este miércoles en Puertollano (Ciudad Real), Mercedes Gómez ha recordado que la del Tajo es la única cuenca de España, junto con una pequeña parte del Ebro, que no cuenta con normativa que garantice los caudales ecológicos, "incumpliendo con ello las directivas comunitarias y el sentido común".

La consejera ha explicado que el Gobierno regional espera tener "cuanto antes" a su disposición este documento técnico para examinarlo y ver si cumple los criterios demandados por la comunidad autónoma y que "la cuenca cedente vea reflejadas sus necesidades".

Mercedes Gómez ha recordado que hay proyectos empresariales "que no son viables en Castilla-La Mancha porque no nos dejan utilizar el agua que se está yendo al Levante español", una zona que además "cuenta con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de desalinización, cosa que desgraciadamente no es posible en el interior de la Península".