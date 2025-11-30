C-LM implementa un programa de educación socioemocional en colaboración con la Fundación 'Gomaespuma' - JCCM

TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha implementado un programa de educación socioemocional en colaboración con la Fundación 'Gomaespuma' para niños y niñas de Educación Infantil en la etapa de cinco años.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, quien ha indicado que este programa se desarrolla a lo largo de los meses de octubre a mayo en horario lectivo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Marian Marchante ha indicado que el programa está enfocado a desarrollar 25 competencias socioemocionales que permiten crear sociedades justas, pacíficas y sostenibles con el objetivo de aumentar habilidades, fomentar actitudes prosociales, mejorar el rendimiento académico y disminuir los problemas de conducta.

Asimismo, ha indicado que la metodología de este programa se basa en cuentos infantiles y actividades relacionadas y agrupa las mejores prácticas educativas en tres sesiones semanales de 30 minutos cada una.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional en las aulas y cuenta con financiación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.