C-LM incorporará un procedimiento electrónico a la regulación de las hojas de reclamaciones de las personas consumidoras

Reunión del Consejo Regional de Consumo. - JCCM

TOLEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Consumo, máximo órgano de participación en materia de información y protección de los derechos de las personas consumidoras en la región, ha aprobado un proyecto de decreto que actualizará la regulación de las hojas de reclamaciones de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha incorporando un procedimiento electrónico y simplificado.

De igual modo, ha aprobado otro proyecto de decreto que tiene por objeto la protección de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales.

Dicho Consejo aprobó dichas decisiones en la reunión mantenida que contó con la asistencia de una treintena de representantes de distintas consejerías de la administración regional y de otras entidades e instituciones con actividad en este ámbito competencial.

También en el ámbito normativo, sobre la tramitación del anteproyecto de ley de la modificación de la ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, se informó que, una vez debatidas las enmiendas en la Comisión de Sanidad, el texto será sometido al Pleno de las Cortes Regionales próximamente, informa el Gobierno regional.

ACTIVIDAD DE 2025

Respecto a la actividad realizada en el año 2025, se llevaron a cabo 48.042 actuaciones inspectoras, encontrándose algún tipo de irregularidad en un 4,18 por ciento de ellas.

En cuanto a las actuaciones en materia de seguridad de los productos, se gestionaron 662 notificaciones de red de alerta, llegándose a retirar del mercado un total de 8.212 unidades de producto.

Por otra parte, durante 2025 se han atendido en los recursos públicos de Consumo más de 24.000 consultas y más de 13.000 reclamaciones y denuncias, manteniéndose como sectores más demandados las telecomunicaciones y el energético, especialmente en lo relativo a la telefonía y el suministro eléctrico, respectivamente.

No obstante, lo más destacable sectorialmente ha sido el incremento de reclamaciones relacionadas con el comercio electrónico, en consonancia con el mayor volúmen de ventas online que viene produciéndose en los últimos años.

En cuanto al arbitraje de consumo, se han resuelto 947 solicitudes, dictándose 256 laudos y siendo en este caso los sectores de electricidad, transportes telecomunicaciones y automóviles los más reclamados por via arbitral, coincidiendo con los que también lo fueron en el año anterior.

Al respecto, se debe tener en cuenta que en el sector transportes se incluyen también los arbitrajes de transportes entre empresas. Finalmente, el número de empresas adheridas previamente a este sistema es de 12.868, que acredita la valoración positiva que hacen las empresas de la region del arbitraje de consumo como mecanismo de resolución amistosa de sus conflictos con las personas consumidoras.

OTROS ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Entre los otros asuntos tratados en la reunión, se presentó la campaña informativa conmemorativa del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, se informó sobre el Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado para 2026 y, asimismo, se presentó un avance de la estructura del próximo Plan Estratégico de Consumo Responsable 2026-2030, que se espera pueda ser aprobado antes del verano.

Finalmente, fueron presentados los siete estudios e investigaciones que se van a desarrollar este año en el marco del Observatorio de Consumo y también el que se llevará a cabo en el seno del Observatorio de Desperdicio Alimentario.