C-LM incrementa el acceso a producción científica con más de 5.000 títulos en Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud

CIUDAD REAL, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha es un recurso importante e imprescindible para la investigación, formación, docencia y apoyo para la mejora del paciente. Actualmente cuenta con más de 5.000 títulos y acceso a las bases de datos de producción científica nacionales e internacionales.

Unos fondos bibliográficos que han aumentado en más de 2.000 nuevos títulos desde que la Consejería de Sanidad creó este recurso, al amparo de la Orden 25/2018 para facilitar el uso y accesibilidad a todos los recursos bibliográficos especializados tanto a profesionales, como investigadores y usuarios.

Este recurso online, compuesto por un amplia colección de contenidos electrónicos y herramientas de consulta bibliográfica a través de Internet, es "la ventana al exterior" de la Biblioteca Regional de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha, que engloba al conjunto de bibliotecas especializadas en salud existentes en la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo explica María Palop, coordinadora regional de la Biblioteca Virtual, en la que están representadas las de las Gerencias de Toledo, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, así como las bibliotecas del Hospital Universitario Mancha Centro, Hospital General de Hellín, Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, el Hospital Nacional de Parapléjicos y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha.

Uno de los aspectos destacados de la Biblioteca Virtual es que se puede acceder desde cualquier hospital, centro de salud del Sescam o servicio de Emergencias. Además, algo muy útil y que muchos desconocen, es que también se puede acceder "en remoto desde cualquier dispositivo móvil, identificándose, sin importar dónde se encuentren", explica la responsable del servicio.

El objetivo es servir de plataforma para generar sinergias entre profesionales e investigadores, así como un vínculo con las últimas actualizaciones en ciencia biomédica y de cuidados.

Además, cuenta con un enlace al Portal Investigador de Castilla-La Mancha, donde puede conocer todos los artículos científicos publicados por profesionales del Sescam y de la Consejería de Sanidad, así como acceso a bases de datos de referencia como Fisterra para Atención Primaria, y otras bases de consulta como Up to Date, Cochrane Library o Web of Science.

No obstante, la Biblioteca Virtual y la red de bibliotecas de Ciencias de la Salud ubicadas en los distintos centros del Sescam, además de servir como apoyo a la investigación, la docencia y la actualización del profesional, también son un espacio de referencia para los estudiantes y residentes que cursan su especialidad en los hospitales y centros sanitarios de la región.

Pero además, añade la responsable regional de la Biblioteca Virtual, también somos "un espacio de apoyo a los pacientes y familiares que se acercan hasta nuestras bibliotecas en busca de un entorno diferente al asistencial". En ocasiones, "hemos detectado que buscan alivio en el conocimiento de su proceso y en esos casos es importante ofrecer información específica para pacientes", subraya María Palop, también responsable de la biblioteca del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

UN ESPACIO HUMANO Y ABIERTO

En este marco, la biblioteca de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, ubicada en el hospital, es un ejemplo de proyecto abierto a las personas. Desde hace algunos meses se planteó "abrir la biblioteca a los pacientes y sus familiares" con proyectos que cumplan un doble objetivo.

Por una parte, "queríamos que encontraran en la biblioteca un lugar humanizado, al margen del entorno del hospital, donde pudieran abstraerse de la enfermedad", explica María Palop, pero también desde la Comisión de Biblioteca de Ciudad Real "entendíamos que era importante responder a las demandas de los propios usuarios interesados en temas sanitarios y de cuidados".