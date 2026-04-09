C-LM plantea reconfigurar 75 millones del Feder para construir vivienda de alquiler con precio por debajo de mercado

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea a la Unión Europea la reconfiguración de 75 millones del Feder para la construcción de vivienda destinada a alquiler con precio por debajo de mercado.

Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que el Gobierno regional está terminando de reprogramar 75 millones de fondos Feder europeos "para adelantarnos a lo que tenga que ser; a los fondos que vengan más adelante".

"No podemos esperar y estos 75 millones de euros serán para obra nueva destinada a alquiler asequible en Castilla-La Mancha".

Asimismo, Hernando ha avanzado que en los próximos días, se va a presentar una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para "desbloquear el mecanismo con las entidades financieras de la región para poner en marcha los préstamos a tipo cero", tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

En este punto, ha recordado que se destinará para "ese 20% que el banco no presta para comprar una vivienda", aparejado "a la publicación y entrada en vigor de la reducción del impuesto de transmisión patrimonial y del impuesto de actos jurídicos documentados".

El consejero de Fomento ha asistido a la presentación de la plataforma logística Iberum Central Norte en Illescas junto con el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño; responsables de la plataforma; además de representantes de empresas allí establecidas.

BUEN MOMENTO DE LA LOGÍSTICA

En este contexto, el responsable de Fomento ha destacado las buenas cifras del sector de la logística en Castilla-La Mancha, que "supone el 10% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma" y ha apostado por "redoblar la apuesta por la industria, que supone que dos de cada tres empleos más estables en España provienen de la industria".

Asimismo, ha reivindicado mejoras como la ampliación de la capacidad de la red de suministros para el establecimiento y ampliaciones de empresas y la liberalización de la AP-41.

Además, Hernando ha destacado que "Castilla-La Mancha está ya intentando contribuir a paliar el sufrimiento económico como consecuencia de la guerra en Irán", con 30 millones de euros al mes en rebajas fiscales para intentar "doblegar los precios disparados del gasóleo", gracias a que "el 60% de esa rebaja fiscal proviene de fondos que deja de ingresar la Comunidad Autónoma".