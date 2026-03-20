C-LM pondrá en marcha en las próximas semanas la Estrategia Regional de Educación Inclusiva con horizonte 2028

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha en las próximas semanas la Estrategia Regional de Educación Inclusiva que además tendrá como horizonte el año 2028, según ha adelantado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la celebración del III Congreso Regional de Bienestar Emocional que se celebra en la ciudad de Toledo por espacio de dos días.

Amador Pastor ha asegurado que esta estrategia nace con "una vocación clara de transformación y avanzar hacia una escuela que responda de verdad a la diversidad real de nuestra región a través de impulsar políticas, culturas y prácticas inclusivas, de reforzar la colaboración entre administraciones y agentes sociales, y de garantizar que cada alumno y cada alumna encuentre su lugar en el sistema educativo".

Esta estrategia pone el acento, además, en algo esencial como es la formación continua de toda la comunidad educativa --docentes, equipos directivos, familias-- como palanca para construir una educación más equitativa, más participativa y más humana, ha informado la Junta en un comunicado.

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que la inclusión no es solo una política pública, "sino una responsabilidad compartida que se ejerce cada día en cada aula" y ha añadido que hablar de inclusión "es hablar de convivencia, de bienestar y de igualdad de oportunidades".

NUEVO DECRETO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Durante su intervención, Amador Pastor ha avanzado también que el Gobierno regional trabaja en la elaboración de un nuevo decreto de formación permanente del profesorado que se encuentra actualmente en consulta pública hasta el próximo 25 de marzo con el objetivo de "adaptarlo a los cambios del sistema educativo y a los nuevos retos profesionales docentes".

Entre las novedades que incluirá este nuevo decreto se encuentra la ampliación de los destinatarios de esa formación y que incluirá a partir de la aprobación del mismo a los profesionales de las escuelas infantiles y a los especialistas que desarrollan funciones educativas en centros docentes como son los educadores sociales.

Además, se pretende implementar nuevas modalidades de formación como puede ser la formación hibrida con el objetivo de favorecer a los profesionales que se encuentran en las zonas rurales a lo que se sumará que el futuro decreto incorporará mecanismos para evaluar el impacto real de la formación y de su calidad.

III CONGRESO DE BIENESTAR EMOCIONAL

El III Congreso de Bienestar Emocional reúne en Toledo a cerca de 600 docentes y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Inteligencia Emocional y Bienestar Socioemocional en el ámbito educativo con el objetivo de mejorar y proteger, de manera integral, la salud y el bienestar emocional tanto del alumnado como del resto de los agentes de la comunidad educativa de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad autónoma.

Entre los ponentes que participarán en este congreso se encuentra Nazaret Castellanos, Ana Ibañez, José Carlos Ruiz, Héctor Ruiz, Marc Masip, Laia Mestres, Johann Hari o Miguel Guerrero, entre otros.

Como novedad, este año los participantes al congreso han recibido un cuaderno journal de emociones para docentes, una herramienta de trabajo fundamentada en modelos teóricos basados en la evidencia científica. Este recurso ofrece al profesorado un apoyo, tanto a nivel personal como profesional, ya que facilita el reconocimiento y la comprensión de las propias emociones, promueve la reducción del estrés, mejora la regulación emocional y la gestión de situaciones complejas, y favorece decisiones más conscientes y reflexivas, contribuyendo así a un clima educativo más positivo.