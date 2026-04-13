C-LM pone en marcha la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales dirigida a los profesionales del sistema público

El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales. - JCCM

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales, una iniciativa impulsada por la Consejería de Bienestar Social que nace con vocación estructural para reforzar la cualificación, la actualización permanente y la cohesión profesional de todas las personas que trabajan en el sistema público de servicios sociales de la región.

Durante la presentación, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que este acto es "muy significativo" para el Gobierno de Castilla-La Mancha, pues da un paso "estratégico" para fortalecer los servicios sociales. De esta manera, ha destacado que "no se trata de una actuación puntual", sino de una herramienta estable, pensada para acompañar al sistema y para "reforzar a los profesionales que sostienen cada día la atención social en nuestra región".

La nueva Escuela de Formación se desarrolla con el apoyo tecnológico, humano y organizativo de la Fundación Ceres. Su finalidad es fortalecer el sistema de servicios sociales mediante tres ejes de trabajo: generación y transferencia de conocimiento, formación continua y actualización de competencias profesionales, ha informado la Junta en nota de prensa.

La programación anual está dirigida a perfiles técnicos del trabajo social, la educación social y la psicología, así como a personal auxiliar y administrativo, profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, personal de la administración local y la autonómica, Tercer Sector y entidades del ámbito empresarial vinculadas a la red social regional.

Uno de los elementos más relevantes de esta nueva estructura es que amplía, por primera vez, el acceso a la formación a todo el ecosistema de los servicios sociales. Según los datos que maneja la Consejería, alrededor del 80% de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria no podía acceder hasta ahora a la formación ordinaria, reservada al personal de la Junta. Una brecha que la nueva Escuela viene a corregir con una oferta específica, estable y compartida.

En este contexto, García Torijano ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta con una "red muy extensa" de servicios sociales y que esta Escuela de Formación nace para "dar un plus de profesionalidad y de acompañamiento a los profesionales, no solo a los de la Junta de Comunidades, sino a toda la estructura de los servicios sociales que hace posible la atención diaria en nuestra región", incorporando a todo el sistema en un mismo espacio de aprendizaje y mejora continua.

Su programación inicial incluye seminarios de reflexión profesional y acciones formativas sobre ética profesional, intervención con menores y familias, cuidados, ayuda a domicilio, sinhogarismo, pobreza y exclusión social, intervención comunitaria o apoyo administrativo a los equipos; con especialistas de referencia como Manuel Aguilar, Josefa Cardona, Esther Raya o Luis Barriga.

PRIMERAS FORMACIONES

La presentación de la Escuela se ha celebrado en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social, en una jornada inaugurada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la presidenta de la Fundación Ceres, Toñi Valverde; y el director general de Acción Social, Santi Vera Díaz-Cardiel; y que incluye dos ponencias del profesor Manuel Aguilar sobre el presente y los retos del sistema público de servicios sociales.

La consejera ha señalado que estas jornadas serán "muy fructíferas" y que estarán orientadas a tres objetivos principales: "que queden instaladas en nuestra comunidad autónoma y tengan continuidad en el tiempo; que contribuyan a seguir mejorando la atención al ciudadano y a llegar a todos los rincones de la región, por eso combinamos la modalidad presencial y telemática; y, en tercer lugar, que sirvan para seguir fortaleciendo nuestra red de recursos de servicios sociales".

García Torijano ha enmarcado esta iniciativa en la hoja de ruta de modernización y mejora continua de los servicios sociales de Castilla-La Mancha, una comunidad que ha alcanzado en el último Índice DEC su mejor puntuación desde 2013, situándose, además, por encima de la media estatal en gasto por habitante, esfuerzo social y peso de la financiación autonómica.