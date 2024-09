C-LM presume de más empleo femenino en industria o logística y reivindica que hay el doble de mujeres directivas

Vox niega brecha salarial, la achaca a que ellas sacrifican tiempo para cuidar a los hijos y la rebautiza como "brecha maternal"



La consejera de Empresas, Economía y Empleo, Patricia Franco, ha sido la encargada de abrir un debate parlamentario sobre la presencia de mujeres en el mercado laboral de la Comunidad Autónoma, una cita en la que ha sacado pecho por datos como que desde que Emiliano García-Page llegó al Ejecutivo, se ha doblado el número de mujeres directivas en pequeñas y medianas empresas.

Desde la tribuna de oradores, ha dicho que "queda camino por recorrer", pero este dato de 22.000 mujeres en puestos de responsabilidad frente a las 10.900 que había en 2015 es un dato del que ha presumido.

Franco, que ha desgranado prolijamente las distintas medidas en favor del empleo femenino que ella misma como consejera lleva nueve años en tres legislaturas ejecutando, ha dicho que estas políticas se traducen también en avances en las tasas de mujeres en sectores históricamente masculinos.

Por ejemplo, ha hablado de que de los últimos 22.500 empleos industriales, 13.600 han sido ocupados por mujeres, que "emergen con fuerza" en estos ámbitos gracias a la "digitalización".

Asegura del mismo modo que hay más mujeres en apartados como la "logística, el transporte o la construcción"; además de que una de cada tres autónomas es una mujer, un dato al alza.

Abría el debate para exhibir datos como que hay 82.000 mujeres más trabajando en la Comunidad Autónoma que en 2015, un éxito que demuestra que al Gobierno le ha "obsesionado" converger con políticas de igualdad con las estadísticas nacionales.

La tasa nacional de desempleo femenino en 2015 era del 24,01% ante un 32% en la región, datos que se han ido igualando con el paso de los años y la activación de políticas al respecto. La tasa en la región es del 17%, a nivel nacional se va hasta el 12%, y aunque aún resta, Franco ha celebrado la buena marcha de las políticas.

Aunque "queda mucho por hacer", ha dicho que las políticas se renuevan cada año, y ahora toca fijarse en mujeres vulnerables, mayores o que habitan en zonas rurales.

Franco, que ha citado decenas de medidas implementadas con la vista puesta en fomentar el empleo femenino y la inserción laboral de las mujeres, ha apuntado que hay cada vez más chicas en programas de formación.

Talleres de empleo, programas de recualificación, son algunos capítulos donde la participación femenina va al alza, según Franco, que ha nombrado aquí a las empresas de inserción que favorecen la empleabilidad de las más vulnerables.

Los planes de igualdad en las empresas llegan ya a 395 ejemplos en toda la región, casi un tercio de forma voluntaria. Unos planes que "no son un mero trámite", sino que según muchos estudios "hacen que mejore la competitividad empresarial".

PP: "EL EMPLEO DESTRUIDO ES FEMENINO"

La 'popular' Itziar Asenjo ha comenzado cargando contra los "bajos" niveles de empendimiento, un sector en el que considera que "son las mujeres" las que más perjudicadas son.

Y ello contribuye a que Castilla-La Mancha "tenga la tasa de desempleo femenino más elevada del país", algo que "también dicen los agentes sociales". Con datos de julio, ha dicho que en las listas del paro hay 80.000 mujeres por 42.000 hombres.

"Es algo que no podemos permitir. El empleo que se ha destruido es, en su mayoría, de mujeres. Con nueve años de gobierno socialista, la región arroja los peores datos de toda España", ha abundado la parlamentaria.

Considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha "está provocando que las mujeres no tengan las mismas oportunidades" pese a que esté dando "datos nefastos" como "positivos".

VOX DICE QUE LA BRECHA SALARIAL ES "BRECHA MATERNAL"

El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha Luis Juan Blázquez ha negado que exista la brecha salarial entre hombres y mujeres, asegurando que los trabajos que desempeñan unos y otras "son diferentes", y si bien en la industria manufacturera o de construcción hay más hombres, "en educación, sanidad o justicia hay más mujeres empleadas".

Tras ofrecer sus propios "ajustes", ha negado que exista esa brecha salarial, que según su cálculo sería del 5% y que se debe fundamentalmente por el hecho de que son mujeres. "Es una brecha maternal, no salarial".

"Gracias a Dios en España las mujeres son libres y eligen el trabajo que quiere sin que tenga que venir el Estado a decirles en qué sector tienen que trabajar", ha dicho Blázquez, apuntando que las políticas de igualdad son "ineficaces e injustas", lo primero por que no consiguen que las mujeres "se decanten por trabajos peor remunerados".

Las mujeres "trabajan menos horas y cobran menos que los hombres, pero no cobran menos por desarrollar el mismo trabajo". "Eso lo tiene que tener claro todo el mundo".

Como propuesta, ha pedido más ayudas a la natalidad y a la conciliación. "En Vox, proponemos y lo tenemos claro, que hay que implementar bonificaciones a la compra de pisos según hijos y no hay que discriminar a las mujeres en el acceso a la función pública o deporte por culpa de las leyes de autodeterminación de género".

Ha preguntado aquí "qué es para ustedes una mujer" a la hora de favorecer el empleo femenino "si un varón se autodefine como mujer". "Lo que tenemos que hacer es aclarar estas situaciones, porque se pueden producir perjuicios para el sector femenino".

La diputada del PP Itziar Asenjo, en su primera toma de palabra, ha arrancado preguntando por este extremo a quien le precedía en el uso de la palabra: "Creo que ha dicho usted que la brecha salarial no existe. No lo habré entendido yo bien. A ver si ahora nos lo aclara, porque nos hemos quedado perplejos".

En la réplica, el diputado de Vox ha insistido en que se trata de una "brecha maternal", y "esa diferencia que existe entre la media que cobran los hombres y mujeres en términos absolutos se debe a la penalización que sufren las mujeres por ser madres, que tienen que renunciar a su carrera profesional para cuidar a niños o mayores y tienen que tener una jornada reducida".

"Pero no hay una diferencia, no existe que un hombre cobre más dinero por el trabajo que hace una mujer. Eso no ocurre, estarían todos los sindicatos en la calle", ha insistido.

PSOE LAMENTA LA "SIMBIOSIS" PP-VOX

La socialista Paloma Sánchez ha puesto en valor lo que considera una buena marcha de la empleabilidad femenina y ha querido rebatir las "barbaridades" de la diputada del PP, recordándole que Vox es su "socio de gobierno" y "asimila su ideología en todos los puntos", como el que emanaba del "discurso machista" de Blázquez el negar la brecha salarial. "Tienen ustedes una perfecta simbiosis".

Volviendo a la premisa del diputado de Vox, le ha dicho que sostener que no hay brecha salarial le descalifica a él mismo. "No hay por dónde cogerlo".

Ha cargado contra el discurso del PP diciendo que las vacaciones "no le han servido" para conseguir datos correctos que debatir en sede parlamentaria.

"Usted se prepara intervenciones con titulares de periódico. No quiero darle consejos, pero me permito el lujo de decirle que vaya a los datos de la EPA", le ha espetado para rebatir sus datos.

RESOLUCIONES

Vox no ha conseguido apoyo para su resolución en la que pedía combatir la "brecha maternal" bonificando costes empresariales ante embarazos o bajas maternales; o facilitar la incorporación al trabajo de las madres que han interrumpido su carrera por maternidad.

El PP pedía "una estrategia urgente para autoempleo femenino" y ayudas a empresas que contrataran a desempleadas. También pedía un análisis para ver en qué perfiles las mujeres de la reigón tienen menos acceso al mercado laboral.

Los socialistas han sacado adelante su resolución aplaudiendo todas las medidas del Gobierno regional, también las tomadas contra la brecha salarial.