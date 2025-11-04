C-LM se reúne con el sector cinegético para avanzar en iniciativas como la licencia inter autonómica de caza

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha intensifica sus reuniones con el sector cinegético, "con el que trabajábamos de la mano para que la caza sea una actividad accesible, segura, sostenible y necesaria para el equilibrio de nuestro medio natural", con el objetivo de lograr nuevos hitos como la "licencia inter autonómica, que va a permitir a los castellanomanchegos cazar (y pescar) con una sola licencia en las diez comunidades autónomas que se han sumado al convenio que está coordinando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacando que este ha sido uno de los puntos importantes que ha tratado con Ángela Ormeño, presidenta de Atica Castilla-La Mancha, asociación que representa a cazadores y titulares de cotos, con los que se ha reunido en la mañana de este martes, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

Al respecto, ha indicado que esta reunión de trabajo se enmarca en los "continuos contactos que mantenemos con el sector para seguir promoviendo la actividad cinegética, tal y como se comprometió nuestro presidente, Emiliano García-Page, cuando se adhirió al Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha, en mayo de 2023".

Gómez, que ha señalado que espera que la licencia inter autonómica a la que se ha sumado Castilla-La Mancha junto a otras nueve comunidades autónomas (Castilla y León, Andalucía, Aragón, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia), "esté cuanto antes", ha detallado que el Ministerio se encuentra a la espera de que las tres comunidades que faltan por realizar la parte correspondiente a la tramitación autonómica de la misma la lleven a cabo, "como ya hicimos en Castilla-La Mancha antes de verano".

Esta licencia inter autonómica irá a parte y se complementará con la licencia regional de caza (y pesca), que, "por decisión de nuestro presidente, es gratuita para los empadronados en Castilla-La Mancha desde principios de 2022".

Impulsando el Pacto por la Caza junto a Atica Castilla-La Mancha La titular de Desarrollo Sostenible también ha informado que, con los representantes de Atica Castilla-La Mancha, han analizado la solicitud que habían presentado a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para sacar adelante que las monterías sean reconocidas como Bienes de Interés Cultural (BIC), o la nueva tipología de una figura que se ha creado en colaboración con la Consejería de Sanidad, que se refiere al 'cazador formado' y que impulsa una figura para cazadores que han recibido una formación específica en sanidad animal, manejo de la carne de caza y normativa legal para garantizar un ejercicio de la caza más responsable y seguro.

Además, "hemos valorado el funcionamiento del precinto digital en la tórtola europea, que ha funcionado correctamente durante esta última media veda, lo que nos ha permitido que pudiera volver a ser cazada de una forma controlada, y la posibilidad de extenderlo a otras especies cinegéticas en el futuro".

También se han tratado los posibles sistemas de control de especies que están provocando daños, como son el meloncillo, el tejón, el jabalí y el conejo, "para ver cómo se podían mejorar".

Por último, en la reunión también han analizado el plan de gestión específico "que estamos desarrollando con el IREC en materia de caza menor para ver los avances que hay en cuanto a la preservación de la perdiz roja y del hábitat de esta", además de poner sobre la mesa actuaciones "que nos permitan mejorar la gestión de los cotos sociales de la Junta de Comunidades y facilitar el acceso a los jóvenes y las mujeres a la actividad cinegética".

En definitiva, tal y como ha concluido Gómez, "seguimos promoviendo, desde el Gobierno regional y junto a Atica Castilla-La Mancha, una de las asociaciones que forman parte del 'Pacto regional por la Caza', que la caza sea una actividad necesaria para el territorio, puesto que dinamiza socioeconómicamente el mundo rural".