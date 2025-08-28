C-LM trabaja en un nuevo formato de liga regional masculina de fútbol y la puesta en marcha de una competición femenina

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el presidente de la Federación de Fútbol en la región, Pablo Burillo, y la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles, en el XXVIII Día Institucional del Fútbol de Castilla-La Mancha. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando con la Federación de Fútbol en un nuevo formato de liga regional masculina que ampliará la actual, en categoría infantil y cadete, y la puesta en marcha de una competición femenina autonómica en estas edades, que comenzará en esta temporada.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asistido este jueves al XXVIII Día Institucional del Fútbol de Castilla-La Mancha, al que también ha asistido el presidente de la Federación de Fútbol en la región, Pablo Burillo; y la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; entre otras autoridades, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Amador Pastor ha avanzado que el Gobierno de Emiliano García-Page dará a conocer, "en breve", una nueva edición del programa 'Somos Deporte 3-18', que actualmente llega a alrededor de 120.000 participantes en 25 modalidades deportivas. Además, ha cifrado en un millar las entidades deportivas implicadas cada año en el programa que impulsa la Consejería.

Durante su intervención, Pastor ha asegurado que el fútbol es mucho más que resultados, "es aprendizaje, disciplina, igualdad e inclusión", y ha subrayado que "tenemos un compromiso firme con apoyar el fútbol femenino, reforzar la tecnificación, garantizar el acceso en el medio rural y seguir defendiendo que nadie se quede fuera por razones económicas, de género o de capacidad".

Asimismo, ha felicitado a todos los premiados en esta gala, a la vez que "a todos los que hacéis posible que el fútbol en nuestra región sea, más que un deporte, una manera de vivir".

Entre las distinciones que se han entregado en esta gala se ha reconocido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el marco de la Región Europea del Deporte que tuvo lugar durante todo el 2024.

Esta cita deportiva logró llegar a 518.000 participantes en más de 2.500 actividades, generando un retorno económico de más de 67 millones de euros y la creación de casi 7.200 puestos de trabajo.