C-LM trabaja en un protocolo anti agresiones en ocio nocturno como el vigente en Barcelona, clave en el 'caso Alves'

Sara Simón apunta a 2025 para abrir los centros de Anteción LGTBI en las cuatro provincias más allá de Toledo



TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando con la Federación de Hostelería de la región para dotarse de un protocolo de actuación y prevención de acoso en el ocio nocturno, teniendo como referente al de Barcelona, clave en el caso Dani Alves. Dicha regulación, aun en fase de borrador, podría estar en vigor antes del verano.

"Estamos viendo ejemplos que han funcionado bien, como el aprobado en Barcelona, que ha dado como resultado que se haya podido ejercer una sentencia contra un violador que violó a una persona en el baño de una discoteca. Si no hubiese sido por ese protocolo, probablemente no se hubiese podido resolver ese caso", ha dicho la consejera de Igualdad, Sara Simón, en alusión al mediático caso del futbolista brasileño, condenado recientemente a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca barcelonesa Sutton.

En una entrevista con Europa Press la consejera, que ha explicado que este protocolo no solo se aplicaría al ocio nocturno sino en todos los espacios de la hostelería o turísticos, ha agradecido la voluntad de la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha de seguir avanzando en la protección de las mujeres.

Ha explicado que dicho protocolo conllevaría formar a las personas responsables de su puesta en práctica en cada negocio, así como una campaña de información para dar a conocer su existencia y que las mujeres conozcan las herramientas de las que disponen en caso de ser víctimas de una agresión sexual.

CENTROS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES

"Desde luego, ese protocolo va a estar en perfecta sintonía con los centros de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales", ha indicado la responsable castellanomanchega de Igualdad, que se ha mostrado "satisfecha" con el ritmo de construcción de estos espacios.

"Incluso desde el propio Ministerio nos han solicitado trasladar a otras comunidades autónomas nuestro plan de puesta en marcha, porque en algunas van con bastante más retraso y querían poner de ejemplo a Castilla-La Mancha como modelo de buena gestión", ha aseverado.

Tras avanzar que la apertura del de Albacete está prevista para el mes de abril, ha indicado que las obras del de Toledo y el de Guadalajara están prácticamente terminadas, y pondrían estar en funcionamiento antes de verano. Las de Cuenca y Ciudad Real se están realizando y, "probablemente", abran sus puertas a la vuelta del verano.

Estos espacios de urgencia, ha indicado, se encargarán también de ofrecer atención jurídica y psicológica a las víctimas de trata o a las mujeres que están siendo obligadas a ejercer la prostitución que, en definitiva, "son víctimas de agresiones sexuales".

RED DE MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD y POR LA DIVERSIDAD

En otro orden de cosas, y sobre la comprometida Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad, que pretende involucrar a los consistorios como las instituciones más cercanas a la ciudadanía en el desarrollo de políticas que conlleven a "una sociedad más igualitaria y más justa", la titular regional de Igualdad ha dicho que está en una fase incipiente.

Simón se ha mostrado confiada en que los ayuntamientos gobernados por PP y Vox suscriban esta iniciativa, que implica trabajar en políticas de igualdad y de diversidad "para el total de la población, desde el reconocimiento y el respeto".

"Lo que estamos viendo hasta ahora no nos hace ser muy optimistas, pero yo confío en que algún partido, que es de Estado, como el Partido Popular, pueda asumir que hay comportamientos y que hay políticas que no son asumibles y que, por tanto, se incorpore de nuevo a la senda del pacto y del diálogo, en la que ha estado mucho tiempo. Eso también implica que ponga pie en pared con aquellos que nos quieren decir que no somos iguales o que no tenemos los mismos derechos", ha criticado, en alusión a los de Santiago Abascal.

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL y CONSEJO REGIONAL LGTBI

En cuanto a la prestación del Servicio de Atención Integral LGTBI en las provincias --de momento solo tiene sede física en Toledo-- la responsable castellanomanchega de Igualdad fecha en abril del 2025 la apertura de estos centros en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

"Estamos trabajando en el nuevo pliego y estudiando, por ejemplo, si la atención legal será centralizada o se extenderá a todas las provincias", ha explicado la consejera, que ha recordado que el único punto físico de Atención Integral ofrece servicio telemático. "Pero entendemos que es importante poder prestar una atención más cercana y humana que la recibida a través de un teléfono o de una videoconferencia".

Sobre el Consejo Regional LGTBI, órgano de participación externo cuya creación recoge la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha aprobada en 2022, ha explicado que su departamento tiene ya un primer borrador que va a trasladar a las organizaciones en próximos días para que puedan realizar sus aportaciones, con el horizonte de que esté en funcionamiento a finales de este primer semestre del año.