La localidad toledana de La Guardia cuenta con un nuevo observatorio de aves accesible - DIPUTACIÓN TOLEDO

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, Marina García, ha visitado junto a la alcaldesa de La Guardia, Marta Maroto, el nuevo observatorio de aves construido en la tercera de las Lagunas de La Guardia, una actuación impulsada con el apoyo de la institución provincial para seguir poniendo en valor uno de los principales espacios naturales del municipio.

La nueva infraestructura permite mejorar los recursos disponibles en un complejo formado por tres lagunas y facilitar el acercamiento a su riqueza ornitológica desde un espacio preparado para contemplar y fotografiar las aves sin alterar su hábitat, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El observatorio ha sido diseñado atendiendo también a criterios de accesibilidad, permitiendo su utilización por parte de personas con movilidad reducida y haciendo posible que más personas puedan conocer y disfrutar de este entorno natural.

Marina García ha destacado durante la visita la importancia de la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos de la provincia para desarrollar proyectos que permitan conservar el patrimonio natural y, al mismo tiempo, aprovechar sus posibilidades como recurso turístico y de desarrollo para el medio rural.

"Con actuaciones como esta ayudamos a nuestros municipios a proteger y poner en valor sus espacios naturales, haciéndolos además más accesibles y generando nuevas posibilidades para atraer visitantes interesados en la naturaleza", ha señalado García.

La actuación ha supuesto una inversión total de 17.500 euros, de los que la Diputación ha aportado 17.000 euros, permitiendo así hacer realidad un proyecto promovido por el Ayuntamiento para mejorar este enclave.

UN REFERENTE PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES

Las Lagunas de La Guardia constituyen uno de los principales recursos naturales del municipio y cuentan con un importante potencial para la observación de aves, la fotografía y el turismo de naturaleza. La incorporación de este nuevo observatorio en la tercera laguna amplía las posibilidades para conocer el espacio de una manera respetuosa con la biodiversidad.

La alcaldesa de La Guardia, Marta Maroto, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Toledo y ha destacado la importancia de seguir mejorando unas lagunas que reciben visitantes interesados especialmente en su riqueza ornitológica.

En la conservación y promoción de este espacio desempeña también un papel destacado la Asociación Amigos de las Lagunas de La Guardia, que trabaja junto al Ayuntamiento en el cuidado del entorno, la divulgación de sus valores naturales y el fomento de las visitas y la observación de aves.

Marina García ha reconocido la implicación tanto del Ayuntamiento como de la asociación, destacando que la colaboración entre las administraciones y las personas que conocen y cuidan estos espacios resulta fundamental para garantizar su conservación y conseguir que sean cada vez más conocidos.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio natural de la provincia y con un modelo de turismo sostenible y accesible que contribuya al desarrollo de los municipios, reforzando el posicionamiento de las Lagunas de La Guardia como un enclave destacado para la observación de aves en la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha.