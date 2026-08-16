Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico mientras combatía el incendio de Riglos (Huesca)

Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinad - Ramón Comet - Europa Press

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico durante su participación en el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) prevista para las 20.00 horas comenzará con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle las consecuencias por el tráfico suceso.

Asimismo, Azcón hará declaraciones para mostrar, "en su nombre y en el de los aragoneses", su pésame, solidaridad y gratitud por el trabajo realizado.