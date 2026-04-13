Luz verde a la construcción del Campus Biosanitario de Ciudad Real, que albergará la futura Facultad de Medicina

Archivo - Paralizada la adjudicación del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real tras dos recursos al proceso de contratación - UCLM - Archivo

CIUDAD REAL 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Servicio Municipal de Urbanismo, ha dado luz verde a la licencia para que se inicien los movimientos de tierras y los trabajos de cimentación de lo que será el futuro Campus Biosanitario de la UCLM en la capital provincial que, entre otros, albergará las facultades de Medicina y Enfermería.

Así lo ha dado a conocer este lunes el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, quien ha informado de la aprobación de esta licencia en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 38 millones de euros y fue adjudicado por la Universidad de Castilla-La Mancha a la UTE Grulop 21-Rubau por un importe de 38.236.953 euros, lo que permitirá poner en marcha una de las actuaciones universitarias más relevantes en la capital en los últimos años.

El futuro campus se ubicará en la calle Giraldo de Merlo, a escasos metros del Hospital General Universitario, en una localización estratégica que facilitará la conexión directa entre la formación académica y la práctica clínica.

El complejo biosanitario incluirá, además de las facultades de Medicina y Enfermería, el Instituto de Investigación en Biomedicina, un animalario y el Instituto de Medicina Legal, configurando un espacio integral destinado tanto a la docencia como a la investigación.

REFUERZO DE LIMPIEZA

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la clasificación de ofertas para el refuerzo del Servicio de Limpieza durante 2026, en la que ha resultado mejor posicionada la presentada por FCC por un importe de 409.000 euros más IVA.

Este refuerzo, que se desarrollará del 1 de mayo a finales de octubre, forma parte de las medidas impulsadas por el equipo de Gobierno para mejorar el estado de la ciudad, especialmente durante los meses de mayor actividad.

En este sentido, el portavoz municipal ha subrayado que se trata de un área prioritaria en la que se está trabajando con el objetivo de mantener la ciudad en las mejores condiciones posibles de limpieza.

En esta misma línea, se han aprobado también los pliegos para el suministro de un camión cisterna de riego destinado al servicio de limpieza viaria, con un presupuesto de 148.000 euros más IVA, que reforzará los trabajos durante el periodo estival.

Asimismo, el Consistorio ha dado luz verde al programa municipal 'ParticipaOn 2026', centrado en la dinamización comunitaria y en el impulso de iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia y la calidad de vida en los barrios.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el proyecto de iluminación del acceso norte, en el entorno de la Biblioteca Pública del Estado, a la empresa Proisur Viales del Sur SL por un importe de 40.220 euros más IVA.