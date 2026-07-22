Madrid se mantiene en el flanco oeste del incendio en La Mierla y se retira de Selas tras evolución positiva

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID/TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene desplegados en el flanco oriental del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) un operativo de Bomberos, mientras que la evolución positiva del incendio en Selas ha permitido retirar la brigada helitransportada que en la víspera se desplazó hasta allí.

Así lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, donde ha puesto en valor la coordinación entre comunidades autónomas para hacer frente al fuego, que "no entiende de fronteras".

En La Mierla se mantienen bombas forestales pesadas, nodrizas y oficiales y suboficiales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ante un incendio que ya ha calcinado 32.000 hectáreas y que mantiene un "perímetro importante", según ha subrayado Novillo. En Selas, por su parte, las labores de extinción sumadas a la evolución positiva del incendio han logrado reducir la zona afectada a unas 2.600 hectáreas.

Ambos incendios evolucionan favorablemente, en parte también por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de un cambio de condiciones meteorológicas y bajada de temperaturas. Sin embargo, también se prevé un cambio de vientos que obligarán a los servicios de emergencias a mantener la vigilancia para evitar la propagación.

En este sentido, Novillo ha recalcado que desde hace días la Comunidad de Madrid se ha ofrecido a Castilla-La Mancha para atender los incendios forestales que se pudieran producir en Guadalajara y Toledo para permitir a los servicios castellanomanchegos centrar sus esfuerzos en el de La Mierla.

"Trabajamos de manera coordinada, como un solo cuerpo, porque entendemos que los incendios no entienden de fronteras, y así es como se debe trabajar", ha remachado.