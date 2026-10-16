Mahle justifica "nuevos ajustes de plantilla" en Motilla ante una "demanda inferior a la prevista" de electrificación

Planta de Mahle en Motilla del Palancar. - MAHLE

CUENCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Mahle ha comunicado este viernes que se ve "obligada" a realizar nuevos ajustes de plantilla en su planta de Motilla del Palancar, que podrían afectar aproximadamente a 170 puestos de trabajo, "para adaptar sus operaciones a los desafíos persistentes del mercado y respaldar la sostenibilidad a largo plazo de su negocio en España".

En un comunicado, la empresa señala que la recuperación prevista del mercado de la electrificación en la industria de la automoción "no se ha materializado" y que "las previsiones de demanda siguen bajo presión, mientras que los fabricantes de vehículos continúan ajustando sus planes de producción, aplazando decisiones de inversión y retrasando o cancelando programas de vehículos previstos".

La compañía iniciará ahora un proceso de consultas y negociación con los representantes de los trabajadores con el objetivo de identificar "soluciones justas, equilibradas y socialmente responsables para las personas potencialmente afectadas".

Mahle "mantiene plenamente su compromiso con sus clientes" y las actividades de desarrollo de productos y fabricación continuarán con normalidad para garantizar la continuidad del suministro y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, ha detallado.