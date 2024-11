Malestar en Nipace tras decidir el Ayuntamiento limitar los días de vermú solidario ante las quejas de la hostelería

Estudiarán una regulación para el futuro

GUADALAJARA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La determinación del Ayuntamiento de Guadalajara de limitar a los días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 19.00 horas, la celebración de los vermús navideños tanto para los hosteleros como de organizaciones solidarias y asociaciones que lo soliciten, ha provocado las primeras quejas por parte de la Fundación Nipace, que había planteado otra solicitud.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido este año fijar solo estos días para los vermús navideños como principio de "equidad" para compatibilizarlo con el resto de la actividad hostelera, decisión que ha adoptado el Consistorio a petición del propio sector de la hostelería y con la clara intención de regular esta cuestión próximamente de la forma que resulte más conveniente.

Así lo ha manifestado este jueves, el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, acompañado de su homólogo de Hostelería y Turismo, Víctor Morejón, en una comparecencia ante los medios que se realizaba acto seguido de la que ha protagonizado el presidente de Nipace, Ramón de Rebollo, acompañado de familias de los niños que reciben tratamiento en su fundación como de voluntarios.

Mientras desde Nipace no comprenden la decisión del Ayuntamiento de no autorizarles las fechas del día 21 y 24 que solicitaban para la celebración de un vermú solidario el primer día y un Festival de los 80 el segundo, desde el Ayuntamiento, el concejal de Festejos han querido incidir en que desde el Consistorio no han cancelado nada a esta organización insistiendo en que, si quieren, tienen la opción de días 24 y 31, "en el mismo horario y condiciones que para el resto de organizaciones sociales y que el sector de la hostelería". "Los mismos días y las mismas condiciones para todos", ha remarcado.

"Se trata de marcar un criterio en la que nadie resulte perjudicado", ha señalado López Pomeda, reconociendo que esto surge a raíz de que desde la Federación de Hostelería y Turismo de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme, a requerimiento de muchos hosteleros de la ciudad, les remitieran un comunicado que se recibía en el Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre en el que mostraban sus quejas y la "necesaria regulación" de los denominados vermús solidarios para hacerlos compatibles con la actividad económica del sector hostelero y "evitar perjuicios".

Una petición que, según López Pomeda, fue tratada en una reunión con los portavoces de los grupos políticos municipales, en la que se expusó la solicitud de Nipace, una primera de vermús solidarios para los días 22, 23 y 24 de 12 a 21 horas en la Concordia, y una posterior para vermú el día 21 de diciembre, de 12 a 22 horas, y el día 24 de 12 a 19 horas, en la cual se habló también de la voluntad del Consistorio de regular estos vermús solidarios.

Un encuentro en el que, de momento se determinó que, ante la inmediatez de las fechas navideñas, de fijaban para los vermús solo los días 24 y 31 de diciembre y de 12 a 19 horas, decisión que según López Pomeda fue consensuada con la Federación de Hostelería y en la que los portavoces de los grupos políticos PP, Vox y Aike manifestaron estar de acuerdo mientras que desde el PSOE no se posicionaron.

NIPACE PIDE QUE AYUNTAMIENTO RECAPACITE

Desde Nipace han solicitado una nueva reunión y han pedido sin éxito al Ayuntamiento que recapacite su decisión, insistiendo el concejal de Festejos en que el día 21 "no está dentro de los dos días determinados para la campaña navideña" y ofreciéndoles una vez más la posibilidad de realizarlo el día de Nochevieja, propuesta esta última que desde la fundación no estiman ya que gran parte de las personas que participan son voluntarios y se les perjudicaría ese día de estar con sus familias.

En todo caso, ante el requerimiento de una reunión por parte de Nipace, el edil ha señalado que si bien no tienen ninguna solicitud al respecto, no habrá ninguna pega en celebrarla pero "que quede claro que el Ayuntamiento no cancela nada, simplemente ha determinado cuales serán los días de vermús" para todos.

"Buscando un marco de convivencia en el que todos resulten beneficiados y nadie pueda verse perjudicado", repetía el concejal.

En esta línea, Morejón ha abundado en que no puede haber "situaciones de privilegio".

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN

Por su parte, desde Nipace, su presidente Ramón Rebollo insistía tan solo una hora antes en que los vermús de Navidad y de Ferias son una de las fuentes de financiación ciudadana más importantes para los niños y niñas con parálisis cerebral.

En una comparecencia conjunta con Raquel de los Santos, Rebollo señalaba que si propusieron el día 21 y no en Nochevieja para uno de sus vermús solidarios fue porque participan muchos voluntarios de forma altruista y "no podemos pedirles que renuncien al 24 y al 31 por nuestros niños", asegurando que con un solo día no alcanzarían ni para pagar gastos.

Y dirigiéndose a los hosteleros y más concretamente al secretario general de CEOE, Javier Arriola, por ser uno de los participantes en la mencionada reunión junto a López Pomeda, les ha recriminado "no saber nada de lo que hablan ni de lo que hacen".

"Os lo decimos con el corazón en la mano", invitándolos a pasarse por la fundación y conocer cómo se trabaja en ella.

Y contrariamente a lo que opina el sector hostelero, Rebollo --que es también hostelero--, ha afirmado que el vermú solidario de Nipace beneficia a la hostelería y a los negocios de la zona.

"La Fundación Nipace no está quitando nada a nadie, sino que está haciendo una labor importantísima con los niños con parálisis cerebral, para la cual necesita apoyo económico procedente de empresas, instituciones y particulares".

Por último, su presidente reclamaba a los responsables del Ayuntamiento que "entren en razón, que recapaciten, concediendo el permiso para poder realizar sus vermús en los términos solicitados, y así poder recibir la solidaridad de la sociedad de Guadalajara, que ya se ha comprobado tiene el corazón inmenso y siempre está dispuesta a ayudar", concluía.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento han dejado claro que lo que ahora se ha decidido solo afecta a la Navidad y que de cara al futuro "habrá que trabajar para que haya una regulación", que tendrá en consideración la postura de cada una de las asociaciones, organizaciones sociales y de la hostelería. Sobre su forma jurídica, habrá que estudiarlo, ha concluido Pomeda.