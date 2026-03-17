Malmö 040, Despistaos, DJ Nano y King África estarán en la segunda edición del Campus Link de Ciudad Real el 24 de abril

Presentación de la segunda edición del Campus Link. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal de La Granja de Ciudad Real acogerá el próximo 24 de abril la segunda edición del Campus Link, la mayor fiesta universitaria de la ciudad que este año se anuncia como 'La edición + bestia de nuestra historia', con actuaciones de Malmö 040, Despistaos, DJ Nano y King África, entre otros artistas y DJs.

El evento está organizado por la Concejalía de Juventud, SyS Producciones y Los 40 Principales, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En concreto, el concejal de Juventud, Pau Beltrán, ha recordado que la edición del año pasado "fue un éxito rotundo" y ha agradecido a los dos compañeros de viaje en esta aventura que "confíen en Ciudad Real para traer estos eventos dirigidos a la gente joven".

Ha destacado que "esto es una muestra más del apoyo que tiene el Ayuntamiento por el dinamismo económico que traen los eventos culturales y festivos, lo pudimos ver hace bien poco con Fito cómo estaba la ciudad y lo volveremos a ver con el Campus Link cómo van a estar nuestras calles, tanto por la tarde durante el concierto como después. Es una apuesta para que nuestra ciudad se sienta más viva y la gente pueda disfrutar de un día festivo".

El evento comenzará a las 17.00 horas y se extenderá hasta la medianoche, entre medias se irán sucediendo las actuaciones del responsable regional de Los 40 Principales, Curro García, que ejercerá como presentador oficial de la cita. Tanto el conocido locutor radiofónico como el gerente de la empresa productora, Ismael Givica, ha destacado el gran nivel del cartel de este año y han advertido que la propuesta de DJ Nano con su nuevo formato será muy sorprendente.

De momento, ya se han vendido un millar de entradas y el objetivo de la organización es alcanzar una cifra entre 2.500 y 3.000 asistentes al festival. Las localidades se pueden adquirir de forma anticipada en la página web www.sysproducciones.com al precio de 20 euros.