Mando Diao, La La Love You o Habitación Roja, en el Festival Gigante de Guadalajara que se celebrará en Paseo del Ocio

GUADALAJARA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gigante volverá a celebrarse en Guadalajara en 2025, los días 28, 29 y 30 de agosto, cambiando su ubicación al Paseo del Ocio, al considerar que este emplazamiento ofrece mejor comunicación y mayor seguridad en caso de climatología adversa.

Contando nuevamente con el patrocinio del Ayuntamiento de Guadalajara, tal y como ha explicado el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, se ha buscado esta nueva ubicación para el festival, de acuerdo con la empresa organizadora, al considerar que este emplazamiento ofrece mejor comunicación y mayor seguridad en caso de climatología adversa, tras analizar los incidentes que se produjeron este año con el temporal.

"También porque este emplazamiento permite preservar en mayor medida las pistas de Atletismo de la Fuente de la Niña, que ya acogen los grandes conciertos de Ferias, y porque así atendemos también la demanda de los vecinos de esta zona de limitar las molestias que los conciertos suponen para ellos", ha añadido López Pomeda.

"En 2025 el Festival Gigante celebra once años de vida y lo disfrutaremos al máximo con tres días intensos de música", ha destacado López Pomeda, quien ha recordado que, desde este viernes 20 de diciembre, los abonos ya están a la venta en Concertados.com, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Así, ya se anuncian a los primeros artistas confirmados para esta nueva edición del festival. Mando Diao, La La Love You, Alizzz, Funambulista, Despistaos, Travis Birds, Carlos Ares, Alice Wonder, La Habitación Roja, Embusteros, Shego, Mafalda Cardenal, Ángela González, Barry B, Nat Simons, Colectivo Da Silva, Exsonvaldes, We Are Not Dj's, Coolnenas, Sanguijuelas del Guadiana y SuperFrame, entre infinidad de nombres más por confirmar, actuarán en Guadalajara el próximo mes de agosto.