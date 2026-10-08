Manzanares acoge el 20 de octubre el España-Finlandia de Fútbol Sala de clasificación para el Mundial 2028

Presentación del partido entre España y Finlandia que se disputará en Manzanares. - JCCM

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón 'Manzanares Arena' de la localidad ciudadrealeña acogerá el próximo 20 de octubre el partido de la Selección Española de Fútbol Sala en el que se medirá a Finlandia en la primera cita de clasificación del Mundial 2028.

La presentación oficial del partido, realizada este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Manzanares, ha contado con la presencia del seleccionador nacional, Jesús Velasco; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el portavoz municipal y teniente de alcalde, Pablo Camacho; el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, y el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, José Miguel Monje, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El seleccionador nacional ha analizado las claves del partido contra la selección de Finlandia, asegurando que es el partido, ya está, no hay más partidos, es este". "Los jugadores tienen que entender que si queremos llegar a disputar el Mundial, antes tenemos que clasificarnos, y el primer paso lo tenemos que dar este día 20 en Manzanares", ha añadido.

Velasco ha elogiado el nivel deportivo de Finlandia, asegurando que no pondrá las cosas fáciles a la selección española.

Además, ha celebrado la oportunidad de contar con el apoyo de la afición del 'Manzanares Arena'. "Sabemos que van a responder, aquí gusta el fútbol sala. Con que nos animen la mitad de lo que animan a su equipo, yo creo que va a ir muy bien", ha conclido el técnico.

De su lado, el director de Juventud y Deportes ha agradecido la oportunidad de contar con el inicio de la fase de clasificación al Mundial de 2028 en Castilla-La Mancha, destacando la vinculación de la región con el fútbol sala y subrayando la presencia de Quesos Hidalgo Manzanares y Viña Albali Valdepeñas en la máxima categoría nacional, junto a otros referentes del fútbol sala regional.

Además, el jugador del conjunto manzanareño Daniel Gabriel García forma parte de la convocatoria de Jesús Velasco para el encuentro ante Finlandia.

El director general ha agradecido la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Manzanares y Alcázar de San Juan en la organización y preparación de esta cita deportiva.

Yuste ha aprovechado la ocasión para poner en valor el Anteproyecto de Ley de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, actualmente en proceso de participación ciudadana, señalando que el futuro texto pretende "conseguir no solo más deporte, sino un sistema deportivo más fuerte, seguro, moderno e inclusivo".

Entre sus objetivos se encuentra reforzar el papel de las federaciones deportivas, clarificando las funciones públicas atribuidas directamente por la ley y diferenciándolas de sus funciones propias, impulsar la transparencia y el buen gobierno y mejorar el marco aplicable a la organización de competiciones y acontecimientos deportivos.

Asimismo, el anteproyecto incorpora la posibilidad de desarrollar una Estrategia para el Desarrollo de la Economía del Deporte, concebida para conectar el deporte con la actividad económica, el empleo, la innovación, el turismo y el desarrollo territorial.

En la misma línea, el portavoz municipal ha resaltado la inversión municipal de más de 300.000 euros destinada este año a la mejora de la red de infraestructuras deportivas del municipio, además del respaldo constante a los 22 clubes federados de la localidad. En este contexto, ha puesto en valor la capacidad de gestión del Ayuntamiento y la respuesta masiva de la afición.

"Manzanares es una garantía para la Federación porque ha demostrado con creces una enorme capacidad para poder organizar adecuadamente este tipo de eventos, pero también porque la respuesta de la ciudadanía está asegurada", ha afirmado Camacho, celebrando también la presencia del jugador del Quesos El Hidalgo Manzanares FS, Daniel Gabriel en el combinado nacional.

De igual modo, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, ha agradecido "el apoyo que siempre hemos tenido desde el Ayuntamiento de Manzanares para que estos eventos se celebren y lleguen a buen fin".

Finalmente, José Miguel Monje ha definido a la localidad ciudadrealeña como un "referente en el mundo del fútbol sala" y confió en que la Selección sume aquí su primera victoria de la fase clasificatoria gracias a la confianza que el equipo ha recobrado de la mano de Jesús Velasco.