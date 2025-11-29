María Ruiz, de Bolaños de Calatrava, gana el concurso de CMM 'Esta Navidad canta con Rozalén' - CMM

El concurso impulsado por Castilla-La Mancha Media (CMM), 'Esta Navidad canta con Rozalén', ya tiene ganadora. se trata de María Ruiz, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

El certamen invitaba a los participantes a interpretar su propia versión del villancico 'Tiempo de Paz', compuesto por María Rozalén para la campaña navideña de CMM, y a compartirla en redes sociales bajo el hashtag #TiempoDePazCMM, ha informado el ente público en nota de prensa.

La propuesta de María Ruiz destacó por su sensibilidad musical y su puesta en escena, conquistando al jurado. La joven manchega expresó en el vídeo presentado a concurso la ilusión que le hacía participar en la iniciativa: "Me uno a este reto de hacer mi versión de Tiempo de Paz de Rozalén".

También mostró su deseo de poder vivir este momento junto a la artista: "Me encantaría que se diese el caso de poder cantar con ella". Ruiz, apasionada de la creación musical, explicó, además: "Amo la música, me encanta componer y sería un honor compartir ese momento con una cantautora como Rozalén y encima de la tierra, castellanomanchega".

Como ganadora, María Ruiz tendrá la oportunidad de cantar junto a Rozalén el villancico 'Tiempo de Paz' en directo en el programa 'En Compañía', que se emitirá desde las instalaciones centrales de CMM en Toledo el próximo lunes 1 de diciembre a las 15.50 horas.

Con esta iniciativa, CMM vuelve a poner en valor el talento emergente de la región y la capacidad de la música para unir a la ciudadanía en torno a un mensaje común de paz y celebración durante las fiestas navideñas.