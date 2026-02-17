María Varo, Isabel Fernández o Club Baloncesto Polígono, premiados de la Gala del Deporte en Toledo este miércoles

El concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano. - AY TOLEDO

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deportistas y clubes deportivos toledanos serán reconocidos este miércoles, 18 de febrero, en la Gala del Deporte 2025 en el Centro Cultural San Marcos a partir de las 19.00 horas, con nombres como María Varo, Isabel Fernández, el Club Baloncesto Polígono, el Club de Atletismo San Ildefonso o el Club Rotary.

Así lo ha avanzado el concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, que ha presentado este martes los detalles de esta cita.

Esta gala, ha añadido el edil, ayudará a hacer balance de lo que ha sido la designación de Toledo como Ciudad Europea del Deporte en el año 2025, además de dar a conocer el "impulso que se va a mantener durante todo el año 2026", reconociendo a instituciones, empresas y administraciones que han apoyado a la ciudad.

Durante la gala se entregarán cuatro tipos de reconocimientos. En primer lugar, a empresas e instituciones que han apoyado la designación de Toledo como Ciudad Europea del Deporte, haciendo posible la celebración de los eventos; Aqualia, Caixabank, Tagus, Limasa, Deporocio, Evedeport, Citysigtseeing, BTO Digital, Bricodepot, Diputación de Toledo y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

También se reconocerá la trayectoria deportiva o profesional vinculada al deporte de José Antonio Rosique, entrenador de atletismo; el exfutbolista Luis Laguna; el primer deportista olímpico de España, Nemesio Jiménez; los periodistas Teo Díaz y Boni, y el Archivo Municipal de Toledo, por la digitalización de documentos que ponen de manifiesto que Toledo fue la cuna del deporte en España gracias a la Academia de Infantería y la Escuela de Gimnasia.

Además, se entregarán galardones a diferentes clubes de la ciudad, entre ellos: el Club Baloncesto Polígono que cumple 50 años; el Club San Ildefonso de Atletismo que celebra sus 25 años, al igual que la Asociación de Fondistas Toledanos; y el CD Escaleno y el Club Rotary y su proyecto de movilidad aumentada, que tal y como señala Lozano "está permitiendo a muchas personas con discapacidad participar en diferentes eventos deportivos".

Por último, se reconocerá y premiará a los deportistas toledanos que han logrado diferentes éxitos en 2025. Entre ellos; María Varo, subcampeona del Mundo de Duatlón; Isabel Fernández, subcampeona del Mundo de Duatlón 2025; el boxeador campeón de España, Mario Hernández; la karateka María Espinosa; las nadadoras Violeta Medrano y Helena Carvajal; la halterófila Celia Reoyos; el ajedrecista Javier Jiménez; y el ultrafondista Ángel Gómez.

Por otro lado, Lozano ha puesto en valor el trabajo de su concejalía, con 235 eventos realizados en 2025, desde "el Museo del Deporte hasta la San Silvestre". Además, el número de usuarios ha superado la cifra de los 8.000 usuarios en el Patronato Deportivo Municipal, tal y como ha destacado.

El concejal ha resaltado también inversiones como la renovación del césped del Paulino Lorenzo, la Piscina de Verano del Barrio de Santa María de Benquerencia, el Pabellón de San Lázaro, el Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas y otros proyectos como el Forfait.

A su vez, el concejal ha destacado las novedades en accesibilidad que se han implantado en las instalaciones deportivas, como es el caso de la Piscina del Salto del Caballo o el Pabellón de Santa María de Benquerencia.

Por último, el concejal de Deportes ha destacado el éxito del Forfait "que se ha convertido en una de las ofertas públicas más demandadas de la ciudad", con 1.400 usuarios y una lista de espera de 150 personas.