Este martes entra en vigor la suspensión cautelar de nuevas licencias a viviendas turísticas en Casco Antiguo de Cuenca

Archivo - Cartel de vivienda de uso turístico en Cuenca - PP CUENCA - Archivo

CUENCA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes entra en vigor la suspensión temporal de nuevas licencias urbanísticas a viviendas para uso turístico en el Casco Antiguo de Cuenca, una vez ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes 20 de julio el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de la capital conquense el pasado mes de junio.

Esta resolución, consultada por Europa Press, es una medida cautelar de cara a la modificación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Casco Antiguo y sus Hoces que deberá regular, ordenar y delimitar la implantación de las Viviendas de Uso Turístico y afecta únicamente al ámbito geográfico incluido en esa área urbanística.

La suspensión tendrá una duración de un año desde la publicación del acuerdo de inicio en el Boletín Oficial de la Provincia, pero se prorrogará de forma automática durante un año más en el momento que salga a información pública la modificación del citado Plan Especial del Casco Antiguo.

No se verán afectadas por esta medida cautelar aquellas solicitudes de licencia de obras de conservación, reforma, salubridad, accesibilidad o consolidación de inmuebles, así como los expedientes de usos residenciales convencionales de carácter permanente o de actividades comerciales de proximidad compatibles con el tejido urbano del barrio afectado.

Este acuerdo fue adoptado con los votos favorables de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, que lo propuso entre sus condiciones para permitir la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. El Grupo Popular votó en contra y Vox se abstuvo.