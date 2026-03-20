El martes juzgan en Toledo a un hombre acusado de malos tratos, vejaciones y agresión sexual a su pareja

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TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, día 24, a S.T.R., acusado de hasta ocho delitos de malos tratos, amenazas, agresión sexual con acceso carnal, vejaciones injustas, coacciones y maltrato habitual, que habría cometido contra su pareja sentimental en el transcurso de la relación.

Así figura en el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, que indica que el acusado, desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 13 de junio de ese año, mantuvo una relación sentimental la víctima, en el transcurso de la cual y con ánimo de menoscabar su integridad física y psíquica, llevó a cabo dichas conductas, sometiendo a la mujer "a una situación continua de tensión y dominación, en un clima de celos y violencia física, verbal y sexual, para controlarla, aislarla y humillarla, provocando en el hogar continuos episodios de confrontación y afrenta a su pareja".

Entre los episodios que se relatan figura uno en el que el acusado agarró del cuello y propinó un manotazo en la cara a la mujer, otro en el que le profirió diversos insultos a través del teléfono, diciéndole que le estaba engañando y que era una prostituta, y, con ánimo de amedrentarla, le dijo que cuando llegara a casa se iba a enterar y que se iba a arrepentir.

Otro más en el que le dirigió insultos como "perra y puta", con la intención de satisfacer sus deseos lúbricos y valiéndose de la situación de dominación que había instaurado sobre ella, le dijo "ahora te vas a enterar", tras lo cual le agarró del pelo y le tiró en la cama con fuerza y comenzó a penetrarla vaginalmente sin su consentimiento, llegando a repetirse la penetración vaginal forzada en cinco ocasiones diferentes durante esa tarde.

También figura otro episodio en el que, poniéndole una navaja en el cuello, el acusado le dijo "si me pones los cuernos, te mato" a la mujer; y otro más en el que acudió al lugar de trabajo de la víctima y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le dio un golpe en la espalda, le agarró del cuello y le apretó con fuerza contra una pared y, tras ello, le propinó un cabezazo en la nariz.

Los hechos relatados se producían en una situación continuada de miedo y normalización de la violencia, en el contexto de una relación de pareja asimétrica y de dependencia, en un ambiente constante de humillación, chantaje emocional y dominación del acusado. El 18 de junio de 2021 se adoptó, por el Juzgado de Instrucción no 1 de Quintanar de la Orden, una Orden de Protección en la que se prohibía al acusado comunicarse con la mujer, así como aproximarse a menos de 1.000 metros de su persona, domicilio y lugares frecuentados por ella, y la prohibición de entrada a la localidad.

Como consecuencia de los episodios relatados, la mujer sufrió durante los meses posteriores a la última agresión estrés agudo y, con el transcurso de los años, presenta estrés postraumático, generándole malestar emocional y cuadros de angustia, ansiedad y temor.

PENAS El Fiscal pide, por el delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y en el domicilio común la pena de 12 meses de prisión y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y un día; así como las prohibiciones por tiempo de 3 años de aproximación a menos de 1.000 metros, de la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre allí en ese momento, y de comunicación por cualquier medio.

Por el delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, el Ministerio Público solicita una pena de 9 meses de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 9 meses y las prohibiciones por tiempo de 2 años y 6 meses de aproximación a menos de mil metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado lugar frecuentado por la mujer.

Por el delito continuado de agresión sexual con acceso carnal pide una pena de 12 años de prisión y la prohibición de que el acusado se aproxime a la mujer a una distancia inferior a mil metros, se acerque a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre en ellos, durante el plazo de 20 años, así como la prohibición de que comunique con ella por cualquier medio verbal o visual, incluidos los medios tecnológicos y las redes sociales, durante el mismo plazo de 20 años.

Por el delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y en el domicilio común solicita una pena de 12 meses de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y un día, y las prohibiciones por tiempo de 3 años de aproximación a menos de 1000 metros, de A., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre allí en ese momento, y de comunicación por cualquier medio.

Por el delito continuado de vejaciones injustas, en el ámbito de la violencia de género, pide una pena de 30 días de localización permanente, y pprohibiciones por tiempo de 6 meses de aproximación a menos de mil metros a la mujer, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre allí en ese momento, y de comunicación por cualquier medio.

Por el delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, solicita una pena de 9 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 9 meses, al igual que prohibiciones por tiempo de 2 años y 6 meses de aproximación a menos de mil metros de la mujer, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre allí en ese momento, y de comunicación por cualquier medio.

Por el delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, pide una pena de 12 meses de prisión, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y un día, al igual que prohibiciones por tiempo de 3 años de aproximación a menos de mil metros de la mujer.

Finalmente, por el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar en el domicilio común, el Fiscal pide una pena de 2 años y 6 meses de prisión, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años, junto a las prohibiciones por tiempo de 3 años y 6 meses de aproximación a menos de 1000 metros, de A. a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, aun cuando no se encuentre allí en ese momento, y de comunicación por cualquier medio.

De la misma forma, solicta que el acusado indemnizará a la víctima en la cantidad de 375 euros, por las lesiones sufridas el día 13 de junio de 2021, y en la cantidad de 15.000 euros en concepto de daños morales.