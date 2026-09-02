Más de 200 especialistas internacionales analizan en la UCLM el futuro de la energía y las lecciones del apagón ibérico

Inauguración de SEST 2026. - UCLM

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra en Ciudad Real desde este miércoles y hasta el viernes, 4 de septiembre, la octava edición de la International Conference on Smart Energy Systems and Technologies --SEST 2026--, que reúne a más de 200 investigadores, profesionales y especialistas procedentes de los cinco continentes.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real es la sede de este encuentro, en el que se presentan un total de 158 trabajos científicos sobre algunos de los principales retos presentes y futuros de los sistemas energéticos, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

'SEST 2026' constituye un foro internacional de encuentro entre universidad, centros de investigación, industria e instituciones para intercambiar conocimiento y analizar los últimos avances en ámbitos como la integración de energías renovables, las redes eléctricas inteligentes, el almacenamiento energético, los mercados eléctricos, la movilidad eléctrica, la digitalización, la resiliencia de las redes y la aplicación de nuevas herramientas de optimización y análisis de datos a los sistemas energéticos.

El comité organizador está liderado por integrantes del grupo de investigación Power and Energy Analysis and Research Laboratory (PEARL) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, concretamente por Javier Contreras, como presidente; Luis Baringo y Gregorio Muñoz Delgado, como copresidentes; y María Pérez, como gerente, quienes han coordinado la organización de esta edición, indicando que "la transformación que está experimentando el sector energético plantea retos científicos y tecnológicos de enorme relevancia y exige una estrecha colaboración entre universidad, centros de investigación, industria e instituciones. SEST 2026 ofrece precisamente un espacio privilegiado para compartir conocimiento, debatir soluciones y contribuir al desarrollo de sistemas energéticos más sostenibles, seguros y resilientes".

PROGRAMA

El programa científico combinará numerosas sesiones técnicas especializadas con conferencias plenarias impartidas por investigadores de reconocido prestigio internacional. Entre ellas, se encuentran las de Janusz Bialek, del Imperial College London; y Pierluigi Mancarella, profesor de la University of Melbourne y la University of Manchester.

Uno de los puntos fuertes del programa es el panel "The 2025 Iberian Blackout: Lessons Learned for Grid Resilience and the Future Energy Systems", dedicado a analizar el apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril de 2025. Relevantes expertos debatirán sobre las lecciones que este episodio ofrece para mejorar la seguridad, estabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos en un contexto de creciente integración de generación renovable.

Junto a la actividad científica, SEST 2026 cuenta también con un programa social y cultural destinado a acercar a los participantes al patrimonio de Ciudad Real y su provincia. El Museo López-Villaseñor acogerá el 2 de septiembre la recepción de bienvenida del congreso, mientras que el día 3 los asistentes realizarán una visita cultural a Almagro.

La celebración de 'SEST 2026' es posible también gracias al apoyo de numerosas entidades e instituciones. La organización agradece especialmente la colaboración del Centro Nacional del Hidrógeno, Imperix, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones, Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo, Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén e Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales.

EL POTENCIAL DE LA REGIÓN

De su lado, la directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano, ha destacado el potencial de la región para avanzar hacia un modelo energético más sostenible e inteligente, gracias a su liderazgo en energías renovables y a la fortaleza de su ecosistema de investigación e innovación.

Serrano se ha pronunciado así durante la apertura de la 8th International Conference on Smart Energy Systems and Technologies 2026 (SEST 2026), organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real y que ha contado con la participación de más de 200 personas.

La directora de la Agencia de Investigación e Innovación ha puesto en valor el tejido regional de grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras que trabajan en ámbitos como las redes inteligentes, el almacenamiento energético, la digitalización y las tecnologías limpias. Una apuesta que se encuentra alineada con el PRINCET 2025-2028, que sitúa la transición energética, la sostenibilidad y la digitalización entre sus prioridades estratégicas.

Asimismo, Charo Serrano ha destacado la posición de Castilla-La Mancha en energía solar fotovoltaica y eólica y el trabajo desarrollado en torno al hidrógeno verde, gracias a la colaboración entre el Centro Nacional del Hidrógeno, el Clúster del Hidrógeno y la Oficina del Hidrógeno Renovable.

"Castilla-La Mancha no solo es líder en generación de energías renovables, también está construyendo un ecosistema de innovación que integra investigación, empresas y administraciones para desarrollar las tecnologías inteligentes que harán posible la transición energética del futuro", ha concluido.