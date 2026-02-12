Los médicos de Ciudad Real apoyan la huelga regional, que busca "proteger el presente y el futuro de la sanidad pública"

CIUDAD REAL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real expresa su apoyo a la huelga autonómica de médicos, facultativos y residentes en Castilla-La Mancha, convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) a partir del 16 de febrero, como una medida legítima tras un prolongado periodo de diálogo y negociación sin avances sustanciales.

En un comunicado, la entidad colegial recuerda que estas movilizaciones "no van contra los pacientes, sino que persiguen proteger el presente y el futuro de la sanidad pública, garantizando plantillas adecuadas, tiempos de atención razonables y condiciones profesionales dignas que permitan una atención sanitaria segura y de calidad".

Finalmente, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su compromiso con la defensa de la profesión médica, con el diálogo institucional y con la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan un "marco normativo específico, justo y respetuoso con la singularidad de la Medicina y con el derecho de los ciudadanos a recibir la mejor atención sanitaria posible".

De igual modo, ha manifestado su respaldo institucional a la manifestación nacional convocada el próximo sábado, 14 de febrero, en Madrid, en la que médicos y facultativos de todas las comunidades autónomas expresarán de forma unánime su rechazo al borrador de reforma del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Los médicos ciudadrealeños consideran que el actual planteamiento del Estatuto Marco "no reconoce adecuadamente la singularidad de la profesión médica, ni sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño profesional, ni da respuesta a los problemas estructurales que afectan al sistema sanitario, con consecuencias directas sobre la calidad y la seguridad de la atención que recibe la ciudadanía".

El colegio subraya que estas reivindicaciones cuentan también con el respaldo del Foro de la Profesión Médica, en el que están integrados los Colegios de Médicos, las organizaciones sindicales, las Facultades de Medicina y sus decanos, reflejo del amplio consenso existente en el conjunto de la profesión.