Medios aéreos y terrestres trabajan para extinguir un fuego declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa

ALBACETE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para extinguir un incendio declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa (Albacete), que ha provocado una gran columna de humo.
Un vigilante fijo detectaba las llamas este sábado a las 15.39 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la región.
Doce medios --seis aéreos, cinco terrestres y un medio de dirección y coordinación-- y 36 personas luchan en estos momentos contra las llamas.