Medios aéreos trabajan para sofocar un incendio activo en Retuerta del Bullaque

Vista aérea del incendio activo en Retuerta del Bullaque. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6 medios y 25 personas, incluidos dos medios aéreos, trabajan este jueves para sofocar un incendio activo en la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bullaque, cuyo término municipal es uno de los que forman parte del Parque Nacional de Cabañeros.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego se ha detectado a las 12.54 horas en la finca Las Cebras y ha sido observado por un vigilante fijo.

En el operativo están trabajando en este momento dos medios aéreos, con dos personas; cuatro medios de extinción terrestres, con veinte personas; y tres personas más de personal interno.