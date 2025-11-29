La Mesa de las Cortes califica 7 enmiendas del PSOE a las cuentas de C-LM, 1.119 del PP y rechaza la única de Vox

Reunión de la Mesa de las Cortes - TOL2

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, reunida de manera mixta --presencial y telemática-- este viernes ha calificado las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2026, tras finalizar el martes pasado el periodo para presentarlas que ha estado abierto de manera paralela a las comparecencias del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria para detallar el borrador de cuentas por áreas.

El Grupo Socialista ha presentado ocho enmiendas de las que han sido rechazadas una; el Grupo Popular ha presentado 1.150, de las que han sido rechazadas 31 por diferentes inadaptaciones de forma a esta tramitación y el Grupo de Vox había presentado solo una, que ha sido rechazada por ser "una iniciativa de control o dirección política, referirse a actuaciones cuyo coste no se cuantifica y ser ajena al contenido de la Ley de Presupuestos".

Dos de las enmiendas del PP van a ser remitidas al Consejo de Gobierno para que analice si supone una minoración de las cuentas, ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.