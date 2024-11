La ministra de Trabajo tasa en 400 empleados, 70 empresas y 191 autónomos los afectados tras la DANA en C-LM

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tasado en 400 trabajadores y 70 empresas el total de afectados por el paso de la DANA en Castilla-La Mancha, a lo que ha sumado un total de 191 autónomos que se han acogido al cese de actividad, un montante al que ha recordado todas las medidas implementadas por el Gobierno y a quienes ha pedido tranquilidad. "Estamos cumpliendo con nuestro mandato constitucional", ha dicho en nombre del Gobierno.

En una rueda de prensa desde Toledo tras reunirse con agentes sociales y con el Gobierno de Castilla-La Mancha, Díaz ha desgranado algunas de las medidas recientemente aprobadas, incidiendo en que los empresarios tienen a su disposición la fórmula de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas de fuerza mayor, algo para lo cual no ha habido que retocar ninguna normativa, porque ya figuraba en el reglamento.

A nivel nacional, ha dicho, son ya más de 10.000 personas y 400 empresas las protegidas por esta herramienta, según sus datos, por lo que ha insistido en pedir "tranquilidad a empresas y pequeños autónomos".

REPASO A LAS MEDIDAS

La ministra de Trabajo ha señalado que el Gobierno de España sufragará el cien por cien de las cuotas empresariales a los empresarios; que los trabajadores tendrán derecho a la prestación por desempleo sin tener cotización; y las trabajadoras del hogar tendrán prestación pública con las mismas características.

Por todo ello, ha pedido al empresariado de Castilla-La Mancha y del resto del país que pueda estar afectado que "no despidan y que acudan a los ERTEs", reparando además en que no se podrá pedir la realización de horas extras; y no se podrán hacer nuevas contrataciones a no ser que sirvan para empleos más allá de la actividad ordinaria.

Para los trabajadores con contrato temporal, ha dicho que tienen protección, ya que se interrumpe la duración de esos contratos; y para las personas que tengan que ausentarse de sus puestos de trabajo, podrán tener permisos retribuidos, ya que se sufragará tanto su salario como sus cotizaciones.

Además, ha dicho que los despidos tendrán "caracterización estricta de nulidad", lo que quiere decir que en caso de acometerse una decisión de estas características supondrá la incorporación del trabajador en la empresa.

LAS INSTITUCIONES, "A DISPOSICIÓN DE LOS AFECTADOS"

Tanto el Servicio Público de Empleo como la Inspección de Trabajo están "a disposición" de los trabajadores tras ser reforzados, tal y como ha señalado la ministra, que tiene el objetivo de "proteger a las personas que lo necesitan".

Todas las medidas sociales "no están sujetas al código postal", por lo que las empresas afectadas más allá de los municipios que han sufrido la DANA estarán también protegidos, tal y como ha apuntado.

"Toda la afectación indirecta va a verse atendida", ha remarcado, reparando en todas las ayudas que contempla el último decreto publicado al respecto.

"Sabemos muy bien lo que han vivido aquí, también la conmoción general en el conjunto del país", ha dicho Díaz, quien ha querido transmitir su pésame en nombre del Gobierno de España a todas las familias afectadas por las riadas.

Ha dicho que el gobierno es consciente de las "singularidades" de esta crisis, con personas que "han perdido todo", no solo vidas humanas.

Una crisis "que tiene características especiales" y ante lo que ha dicho que las instituciones "van a estar a la altura" como ocurrió en pandemia. "Nos pondremos al lado de todas las personas autónomas, de las familias, de las empresas, de quien lo necesite. Gestionar bien salva vidas, empleos, empresas, y sirve para mejorar un país".

Así, ha pedido "defender la institucionalidad" en la gestión de esta crisis, algo "fundamental", tras lo que ha dicho que desde el "minuto uno" su departamento ha estado en contacto con agentes sociales y gobiernos tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad Valenciana.