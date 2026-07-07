La ministra de Vivienda asiste este miércoles al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. - Diego Radamés - Europa Press

CIUDAD REAL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitará este miércoles, 8 de julio, el municipio de Almagro, con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico.

En su visita, la ministra estará acompañada por el alcalde, Francisco Ureña, junto a la presidenta de CASA 47, Leire Iglesias; el subdelegado del Gobierno, David Broceño, y la directora del Festival, Irene Pardo, según ha informado el Ministerio a través de una nota de prensa.

Está previsto que la ministra visite la Exposición 'Hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente. Mujeres, oficios y genealogías del Siglo de Oro', en la Casa Palacio de Juan Jédler.

Posteriormente realizará un recorrido por la Plaza Mayor para visitar los distintos negocios de artesanía local.

Por la noche, asistirá a la representación de la obra de teatro 'El Caballero de Olmedo', en el Hospital de San Juan.