El 'Miserere' de La Tribuna apertura la Semana Santa de Cuenca: "Una forma de vida, con sus caídas y resurrecciones"

La Tribuna de Cuenca presenta por todo lo alto su 'Miserere', preludio de la Semana Santa - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala grande del Auditorio José Luis Perales de la ciudad de Cuenca se ha quedado pequeña para acoger la presentación de 'Miserere', un especial editado por La Tribuna de Cuenca en la ciudad y que llega a su cuarta edición, con cerca de 150 páginas que ilustran el sentimiento y fervor de todo un pueblo a las puertas de su época del año más sentida.

El director de La Tribuna de Cuenca, Leo Cortijo, ha dado apertura al acto dando las gracias a la comunidad nazarena de toda una ciudad por el calor brindado en este acto, al que ha acudido una nutrida representación institucional de todos los estamentos políticos, civiles y culturales de la ciudad.

Ha recordado cómo el pasado año, el escenario del MUPA se había quedado pequeño, razón por la cual lanzó el guante al alcalde para hacerse hueco en el auditorio. Ha servido como broma, sugiriendo que quizá el próximo año, el estadio de La Fuensanta pueda ser un buen escenario.

Cortijo, que dirige el diario desde hace más de tres años, ha puesto en valor el "sacrificio enorme e injustamente invisible" de los premiados.

Rafael Perez, Aurora Garrote, María Rodríguez, "desde distintos ámbitos", han hecho "grande" una Semana Santa que los conquenses tanto aman. "Gracias por prestar vuestro hombro a nuestro preciado banzo".

'Miserere', el especial de Semana Santa de La Tribuna, llegará a los puntos de reparto en forma de "probablemente el mejor especial de todos los que se han hecho".

"Afrontábamos retos. No solo presentar en el auditorio, sino superar las 120 páginas de 2025, lo que parecía algo inalcanzable cuando en noviembre empezamos a trabajar. Pero nos pusimos manos a la obra", ha dicho.

Ha sido así como han sido "casi 150 páginas para el mejor especial de Semana Santa que jamás se ha hecho", y no solo por las páginas sino por su calidad.

"Mido la fuerza de la publicación en la cantidad de historias que es capaz de contar. Damos voz a los semanasanteros conquenses, más de 150 testimonios. Cuenten los rostros de nazarenos que salen en 'Miserere', ellos son su corazón", ha indicado.

Además, ha reivindicado a su periódico y a todo el equipo que capitanea como parte del paisaje de Cuenca, "un medio caiga quien caiga y cueste lo que cueste con un periodismo honrado y consciente del papel transformador que desempeña".

En una época donde "el titular fugaz compite con el rigor", Cortijo pretende "dar herramientas a la ciudad" para tomar mejores decisiones a la hora de informarse.

Con un alegato contra el amarillismo que es "una amenaza silenciosa" para la calidad democrática, el director ha exaltado cómo la Semana Santa es "un latido heredado".

"Hay algo profundo en este ritual, algo que nos sitúa frente al espejo y nos recuerda que la seguimos necesitando. La Semana Santa es una forma de ver la vida, con sus caídas y resurrecciones", ha exhortado.

MANU REINA, MAESTRO DE CEREMONIAS

Con el periodista de la casa Manu Reina como maestro de ceremonias, el acto arracaba tras el concierto ejecutado por la Banda de Tambores y Cornetas de la Junta de Cofradías, premiada en la gala. Tras el protocolario saludo a autoridades, ciudadanos y nazarenos ha dado paso a un acto en el que el salón grande del auditorio José Luis Perales se ha quedado pequeño.

Un especial 'Miserere' que sirve también, ha dicho, en mostrar el "corazón en torno a la Semana Santa de Cuenca" de toda la redacción de La Tribuna.

Esta entrega, ha dicho, "ya está aquí" para distribuirse el viernes entre todos los lectores, aunque los asistentes a la gala han podido llevarse la primicia debajo del brazo.

CINCO ALMAS PREMIADAS CINCO EJEMPLOS DE DEVOCIÓN NAZARENA

La gala ha servido para distinguir a distintas personalidades de la sociedad conquense. Así, María Rodríguez, vinculada al vestir de las imágenes y crecida entre túnicas y devoción, ha sido premiada por ejercer un liderazgo que le llevó a ser capataz de su Hermandad en 2024.

Ha querido dar las gracias a sus padres, "esas tulipas que hay en el cielo", porque fueron los responsables de interiorizar una Semana Santa que lo es "de respeto y devoción".

Aurora Garrote, de La Soledad de San Agustín, ha sido premiada por su "cariño absoluto" a todas las asociaciones nazarena.

"Tengo la fe heredada de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, pero también una fe compartida con hermanos, con primos, con mi marido José. Gracias a mis hermandades, a La Soledad y al Cristo de los Espejos. Espero seguir compartiendo organización, problemas y trabajo", ha afirmado.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Junta de Cofradías, bajo la dirección de Javier Poyatos, ha consolidado su nivel musical y su compromiso con la Semana Santa de Cuenca, razón por la que ha sido galardonada en la edición número cuatro de este 'Miserere'.

El propio director ha recibido el premio mostrando un "orgullo tremendo". "Lo recojo yo, pero aquí deberían estar más de un centenar de componentes. Este premio es para todos. Los que estuvieron, los que estamos y los que algún día estarán, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a La Tribuna de Cuenca. Es una inmensa alegría para todos", ha resaltado.

De otro lado, la Pasión Viviente de Motilla del Palancar ha puesto la nota de representación provincial. Con ocho escenarios y una escenografía cuidada al milímetro, se trata de un proyecto colectivo que une generaciones.

Antonio García ha encabezado la comitiva que en representación del tejido asociativo que impulsa la semana motillana ha recogido el galardón.

Ha hablado de su asociación asegurando que está "con los depósitos llenos de ilusión, de ganas y de gente maravillosa que dedica muchas horas de su vida privada y de su trabajo" a una celebración tan especial. "Somos enanos en lomos de gigantes por lo que hemos heredado y hay que traspasarlo a futuras generaciones".

Rafael Pérez fue inscrito en La Verónica y San Juan Evangelista el día que nació, y ahora es hermano de nueve cofradías conquenses. Fue pregonero en 2004 y cartelista en 2017, un bagaje ante el cual la concesión del premio se explica sola.

"Soy el último en salir porque soy el mayor de todos", ha bromeado al recoger el premio, justo antes de recordar cómo con cuatro años se colocó detrás del guión de La Verónica, génesis de su andar nazareno que continúa más de medio siglo después.