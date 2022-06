Monforte (UGT) no concibe un Gobierno con Vox en C-LM: "Los castellanomanchegos no lo vamos a comprar"

TOLEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha señalado este lunes que no concibe un Gobierno con Vox en la Comunidad Autónoma. "Los castellanomanchegos no lo vamos a comprar", ha dicho.

A preguntas de los medios en el transcurso de un desayuno informativo ha criticado que Vox quiera en la cárcel al secretario regional del sindicato, Pepe Álvarez, y se ha preguntado qué pasaría con los avances y libertades conseguidas, como la recién aprobada Ley LGTBi, o con los colectivos desfavorecidos.

"No lo concibo y como no lo concibo no lo quiero pensar", ha señalado, para agregar que cree que no está "encima de la mesa". "Habrá una campaña y un iluminado --de Vox-- que venga de otro territorio pero se va a quedar ahí, en una imagen de marca y los castellanomanchegos, como listos que somos, no lo vamos a comprar".

Finalmente, sobre la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León o su posible entrada en el Ejecutivo de Andalucía, Monforte ha apuntado que "algo está fallando". "A lo mejor están fallando otras marcas", ha zanjado.