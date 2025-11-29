Muere un hombre tras el vuelco de un tractor en Villasequilla

Archivo - La localidad toledana de Villasequilla - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha perdido la vida este sábado tras el vuelco de un tractor en una finca agraria situada en la localidad toledana de Villasequilla.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 16.13 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil, Bomberos de Toledo y una UVI.