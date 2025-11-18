Muere un pintor tras sufrir una caída de cuatro metros de altura en Lezuza

ALBACETE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un pintor de 51 años de edad ha perdido la vida este martes tras precipitarse desde cuatro metros de altura en el paseo de la Libertad de la localidad albaceteña de Lezuza.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre la 13.06 horas.

Al lugar se ha desplazado un equipo médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital, un helicóptero medicalizado y la Guardia Civil.