Los Municipios Ribereños están estudiando recurrir el intento de trasvasar 168 hm3 fuera del año hidrológico

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía estudiará solicitar medidas cautelares y recurrir judicialmente la decisión adoptada este martes por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de autorizar el envío de un total de 168 hm3 en los próximos meses, correspondientes a volúmenes aprobados con anterioridad --incluidos los 27 hm3 automáticos de septiembre-- y que no pudieron ejecutarse por la rotura del canal del acueducto en el mes de agosto.

La Asociación recuerda en un comunicado que el año hidrológico concluye el 30 de septiembre y, según la normativa vigente, los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente, salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, que no concurren en este caso.

"La Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 es clara. Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel".

En palabras del presidente de la Asociación, Borja Castro, "no cabe trasladar de un año hidrológico a otro las cantidades no trasvasadas. Lo aprobado este martes vulnera la ley de forma flagrante y deja en papel mojado las propias reglas de explotación".

Castro ha recordado que en este año hidrológico ya se han trasvasado 321 hm3, lo que supone la media histórica de envíos, una cifra equivalente al consumo de la ciudad de Madrid durante dos años. "Es evidente que no existe ninguna situación de extrema necesidad. Se han enviado los mismos volúmenes que en la media de la serie histórica y las necesidades del Levante están sobradamente cubiertas".

Por ello, la Asociación estudia la interposición de un recurso y la solicitud de medidas cautelares inmediatas: "Si el agua se va, se ha ido; no podemos esperar a una sentencia firme".

El presidente ha lamentado también que la decisión se adopte tras un año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación, tal y como recoge el propio Plan Hidrológico. De no modificarse a la baja ya, y teniendo en cuenta que la última sentencia del Tribunal Supremo obliga a no escalonar los caudales ecológicos, "Entrepeñas y Buendía se vaciarán con relativa rapidez", advierten desde la asociación.

Borja Castro ha concluido asegurando que "el Tajo necesita reglas claras, justas y adaptadas a la realidad climática actual". "No podemos seguir funcionando con normas obsoletas que ni siquiera se cumplen. El río, los embalses y nuestros municipios merecen respeto".