El Museo Etnográfico de Talavera aumenta sus visitas con la asistencia de 12.395 personas en 2025

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo - AYTO TALAVERA

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha puesto en valor la consolidación del Museo Etnográfico de Talavera de la Reina, destacando un notable aumento de visitantes y una mayor participación en la diferentes actividades organizadas durante el pasado año 2025, al tiempo que ha anunciado "importantes modernizaciones" para este 2026.

Así lo ha informado este jueves en rueda de prensa, acompañado por el director del Museo Etnográfico, Jesús Mejías, donde ha comenzado agradeciendo el trabajo realizado por parte de todo el equipo del museo, así como a todos los miembros que han presidido esta institución durante estos 20 años del Museo Etnográfico de Talavera.

Etayo ha puesto en valor el número de visitantes al Museo Etnográfico de Talavera, subrayando que en el año 2025 se han contabilizado un total de 12.395 visitantes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Se puede observar que el número de visitas es mayor con respecto al 2024 que se llegaron a los 11.585 visitantes. Este número significativo de visitantes sobrepasa en varios meses los 100, 200 e incluso los 300 visitantes respecto a meses anteriores", ha subrayado.

En referencia al plan de renovación de infraestructuras e intervenciones en los patios exteriores, el edil de Cultura ha asegurado que "estas intervenciones no solo son estéticas, buscan convertir los patios en espacios activos de mediación cultural, donde el confort del visitante es la prioridad".

En concreto, se ha instalado un pavimento de tartán (caucho) de última generación en las zonas de mayor tránsito y descanso, en este caso en el Yacimiento Arqueológico de Tenerías, una superficie continua y antideslizante que facilita el acceso a personas con movilidad reducida y familias.

Además, las zonas perimetrales y de contemplación han sido renovadas con una grava específica, tanto en el patio principal (acceso) como en el Yacimiento de Tenerías.

Junto a la renovación de sus exteriores, el Museo Etnográfico da "un paso firme" hacia la museografía del siglo XXI con la instalación de una mesa interactiva multitáctil de gran formato en su sala principal. "Esta adquisición transforma la experiencia del visitante, permitiéndole profundizar en la etnografía de la ciudad".

La mesa albergará la página web del Museo Etnográfico en la cual el público podrá consultar el contenido del museo, así como sus programaciones culturales.

ACTIVIDADES DE 2026

Por otro lado, el responsable de Cultura ha destacado que, el pasado año, siendo el 20 aniversario del Museo Etnográfico, se creó una programación anual especial, en el cual se han desarrollado numerosos eventos, como la muestra de cocina barroca y degustación de platos para un Patrimonio Alimentario en Talavera, en la que muchas personas se unieron a probar los platos típicos del siglo XVII, una conferencia con la temática de Talavera en el Barroco, o las Gymkhanas Familiares, entre otras.

Asimismo, Etayo ha recordado que, a lo largo del 2025, como parte de las actividades programadas para la celebración del 20 aniversario, se desarrolló un Acto Institucional, donde acudieron autoridades y personalidades del sector que han pasado por Talavera durante estos veinte años, así como las personas donantes de múltiples piezas que han enriquecido las colecciones del museo, "permitiendo la adquisición de nuevos bienes culturales y apoyando su preservación".

"Tras una intensa agenda de actividades, eventos y actos conmemorativos, el Museo agradece el respaldo de todos aquellos visitantes que han pasado por la institución", ha manifestado.

Además, el concejal del ramo ha presumido de la programación realizada durante el pasado 2025, con diversas actividades culturales y educativas en relación con sus contenidos y con la ciudad de Talavera de la Reina, como los conciertos de invierno del Programa Músicas del Mundo: Los Sonidos del Camino de Santiago I y II, Paisajes Sonoros de la Música Folk y Los Sonidos del Poder I y II, con un total 211 visitantes.

Asimismo, en los conciertos de verano, en el Patio del Yacimiento de Tenerías, se ha desarrollado el Programa Músicas del Mundo 'Sonidos de España', con 764 visitantes.

También, se han llevado a cabo numerosas conferencias dentro del Ciclo Patrimonio Etnográfico de Talavera de la Reina, además de las charlas y coloquios como los 80 en Talaver y Patrimonio Alimentario en Talavera y su Comarca, "el cual ha obtenido un gran apoyo" durante todo el año, con 173 asistentes.

Durante los meses de enero, febrero y marzo se desarrolló la actividad de Encaje de Bolillos con 101 asistentes, títeres infantiles, degustación del patrimonio de Talavera y su comarca Gymkhana, familiares, aniversario del museo, talleres de repostería y talleres de Navidad infantiles..

Dentro de la Programación de Navidad y Reyes 2025/6 del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en el Museo Etnográfico se llevó a cabo un taller de repostería de I Navidad y un Talleres navideños en Otras Culturas con un total de 74 asistentes.

Durante el 2024 y este 2025, debido al IV centenario del fallecimiento del Padre Juan de Mariana, se ha promovido desde el Organismo Autónomo Local de Cultura y el Museo Etnográfico una exposición itinerante que ha ido recorriendo diferentes colegios, institutos y universidades de la ciudad y por la que han pasado más de mil visitantes.

LA INICIATIVA CONTINUARÁ

En otro orden de cosas, Etayo ha informado que el Museo Etnográfico continuará con la iniciativa para preservar el Patrimonio Etnográfico Inmaterial de la ciudad, a través de los testimonios orales de sus gentes con el objetivo de crear un registro de esos recuerdos que "nos permita conocer nuestro pasado inmediato".

Por el momento el Banco de recuerdos cuenta con 26 registros de diferentes informadores talaveranos que han participado en el proyecto; 7 en el Museo, y 3 de conferencias de Patrimonio Etnográfico de Talavera. A esto se suma las residencia y centros de mayores que quieran colaborar en el banco de Recuerdos.

Con motivo del día internacional de los Museos, el Museo Etnográfico de Talavera quiere dar las gracias a todas las personas que han participado en el Banco de Recuerdos 2025, y el día 19 de mayo a las 11.00 horas en la sala del Museo, se les invitará a la proyección de los testimonios que nos han dejado, tanto aquellas personas que se han trasladado al Museo, como aquellas de los centros y residencias de la ciudad.