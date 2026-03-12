El Museo Municipal de Alcázar de San Juan reabrirá sus puertas en otoño con el doble de superficie de exposición

Visita al Museo Municipal de Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan continúa avanzando en las obras de rehabilitación, restauración y ampliación del Museo Municipal, una actuación que permitirá modernizar esta infraestructura cultural y duplicar su capacidad expositiva.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañada de la concejala Bárbara Sánchez-Mateos, ha visitado este jueves las instalaciones para comprobar el estado de los trabajos, que se encuentran ya en una fase muy avanzada y que permitirán dotar a la ciudad de un espacio museístico renovado y adaptado a las necesidades actuales, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La intervención, que cuenta con una subvención que cubrirá el cien por cien del coste, ha sido adjudicada por un importe de 2.063.566 euros a través del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico, concedida por el Ministerio de Industria y Turismo con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y supone una actuación prácticamente integral sobre el edificio.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la ampliación del espacio expositivo, que sumará 350 metros cuadrados a la superficie anterior gracias a la incorporación de la parcela colindante de titularidad municipal, lo que permitirá reorganizar los espacios y mejorar la funcionalidad del museo.

En cuanto a la finalización de la obra, se espera que la ejecución se complete antes del verano para iniciar posteriormente los trabajos de musealización y equipamiento del edificio.

El objetivo es que el nuevo Museo Municipal pueda abrir sus puertas en otoño, convirtiéndose en un espacio renovado para el conocimiento de la historia local y en un nuevo punto de referencia cultural para Alcázar de San Juan y para los visitantes que se acercan a conocer el patrimonio de la ciudad.

Durante la visita a las obras del nuevo Museo Municipal, Rosa Melchor ha señalado que la actuación responde a la necesidad de que la ciudad disponga de un museo que refleje su historia y, al mismo tiempo, se adapte a los planteamientos museísticos contemporáneos.

La alcaldesa ha destacado además que la financiación supondrá que "a los vecinos y vecinas de Alcázar no nos costará nada esta restauración".

La alcaldesa también ha matizado que el proyecto contempla dotar al museo de una estética contemporánea y de mejores condiciones de iluminación y conexión con el entorno.

"Queremos un museo que contenga nuestra historia y todo nuestro pasado, pero que desde luego sea un museo contemporáneo, abierto a la modernidad del siglo XXI", ha indicado Rosa Melchor, quien ha subrayado que una de las paredes del edificio será prácticamente de cristal, lo que permitirá incrementar la iluminación natural y conectar visualmente el interior con el patio exterior, que también será habilitado para exposiciones y actividades vinculadas a la vida cultural del museo.

En cuanto al desarrollo de las obras, la alcaldesa ha expresado que las mismas han experimentado un ligero retraso debido a las condiciones meteorológicas de los últimos meses, especialmente por las abundantes lluvias registradas durante el invierno.

No obstante, la empresa constructora se ha comprometido a recuperar los aproximadamente veinte días de demora reorganizando los equipos de trabajo y reforzando el personal en las distintas especialidades de la construcción, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos.

En cuanto al estado actual de los trabajos, ya se han ejecutado los cerramientos correspondientes a la zona de ampliación, así como los forjados, los petos perimetrales y buena parte de la cubierta plana del edificio.

En las próximas semanas está prevista la instalación del lucernario central, un elemento arquitectónico que aportará mayor luminosidad al conjunto del museo.

La ampliación del espacio permitirá además mejorar la conservación y exhibición de las piezas arqueológicas, especialmente los mosaicos, uno de los elementos patrimoniales más destacados de la colección municipal.

El nuevo diseño incluirá un espacio de almacén-taller visitable, lo que facilitará tanto el trabajo técnico sobre las piezas como su exposición al público, evitando que permanezcan almacenadas sin poder mostrarse.

Durante el desarrollo de las obras también han aparecido algunos elementos patrimoniales, como un pozo y una antigua bodega que, por el momento, permanecen cubiertos para garantizar su conservación y valorar su posible integración en el futuro recorrido museístico.