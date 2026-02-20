El Museo Paleontológico acogerá el martes la presentación de un pequeño ave del Cretácico que habitó en Las Hoyas

Inauguración de la exposición itinerante ‘Conectados al futuro: la transición energética’. - REDEIA

CUENCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el próximo martes se presentará en el Museo Paleontológico de Cuenca un fósil de un pequeño ave del Cretácico que habitó en el yacimiento conquense de Las Hoyas, un hallazgo que ha situado a la altura del que se produjo con la aparición del Concavenator, el dinosaurio conquense conocido popularmente como Pepito.

Pastor ha informado de este descubrimiento, que será publicado este martes en una revista científica, es un fósil "muy chiquitito", pero que aporta valiosa información "de lo que fue ese humedal que fue la provincia de Cuenca hace millones de años y de la flora y la fauna que hubo en su momento".

El responsable de Cultura ha remarcado el apoyo del Gobierno regional al trabajo de investigación de los yacimientos arqueológicos, "con el que se consiguen resultados como estos".

EL SISTEMA ELÉCTRICO DE CASTILLA-LA MANCHA

El consejero de Educación ha desvelado este hallazgo durante la inauguración, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, de la exposición 'Conectados al futuro', promovida por Redeia, filial de Red Eléctrica Española.

Esta muestra cuenta con cinco módulos que permiten conocer el sistema eléctrico de Castilla-La Mancha de una forma interactiva, con el acompañamiento de un avatar de realidad aumentada y juegos, entre ellos un 'escape room'.

La exposición estará un año en Cuenca tras pasar por Las Palmas, Tenerife, Vitoria, Granada, Valladolid y Ponferrada y ya la han visto 220.000 personas. "Educar en energía es educar a la ciudadanía", ha afirmado Amador Pastor, que ha agradecido a Redeia el trabajo de digitalización de patrimonio que ha hecho esta entidad para Castilla-La Mancha.

En la inauguración ha estado presente la directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Territorio de Redeia, Miryam Aguilar, que ha indicado que esta exposición servirá para dar a conocer el papel de esta entidad en la transición energética del país.

En este camino, "Cuenca y Castilla-La Mancha son grandes agentes del cambio", ha asegurado, ya que esta es la segunda comunidad autónoma en generación renovable. Precisamente, esta exposición cuenta entre sus novedades con un panel específico sobre el sistema eléctrico en Castilla-La Mancha, con información sobre la demanda, la generación de energía eléctrica y la potencia instalada en la región.

Finalmente, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha agradecido a Redeia que haya traído a Cuenca esta exposición que incrementa las propuestas del Museo de las Ciencias de Castilla-la Mancha.