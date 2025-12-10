Los museos de C-LM registran hasta noviembre 650.000 visitas

Archivo - Museo de Santa Cruz en Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO,

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha celebrado las casi 650.000 visita --sin contar diciembre-- que han tenido los museos de la Comunidad Autónoma a lo largo del 2025, "volviendo a alcanzar datos históricos que los sitúan como uno de los catalizadores esenciales de la cultura regional".

Así lo ha señalado Olmedo en la inauguración de la exposición 'Vicente Cutanda, un pintor entre dos siglos', celebrada con motivo del primer centenario del fallecimiento del artista, quien desarrolló en la capital regional prácticamente toda su trayectoria profesional y personal.

En su intervención, y según informa el Gobierno regional, la responsable de Cultura ha señalado que, durante este año, los museos de la Comunidad Autónoma han vuelto a experimentar una importante afluencia de público.

Por último, ha explicado que solo el Museo de Santa Cruz ha alcanzado a lo largo de este año y sin cerrar diciembre, un mes clave para el turismo, las casi 140.000 visitas. "Este dato es muy importante teniendo en cuenta que el museo toledano lleva todo el año en obras", ha señalado.