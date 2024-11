Nat Simons hace escala en Cuenca en su ascenso con paso firme, pero sin pretensiones, al trono del rock femenino español

CUENCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nat Simons vuelve este viernes a Cuenca, una ciudad que se ha convertido en parada obligatoria de sus giras por las salas españolas, y en esta ocasión acude en eléctrico, con toda la artillería pesada, para descarga, entre otras canciones, el rock salvaje y femenino de 'Felinas', donde conviven temas propios con clásicos de artistas como The Runaways, Luz Casal y Blondie, entre otros.

El pub Los Clásicos de Cuenca fue uno de los primeros escenarios donde Simons mostró las cartas de este proyecto gestado de forma independiente.

"Ahora estamos haciendo una segunda vuelta de la gira, visitando en eléctrico algunos sitios donde hemos tocado en acústico y Cuenca no podía ser menos", explica a Europa Press la cantante, que en esta ocasión actuará en la Sala Directo Cuenca en una velada que cuenta también con la joven banda conquense Blacksuits.

Ahora que 'Felinas' afronta las últimas etapas de su recorrido, Simons hace su evaluación y concluye que "ha sido un éxito, tanto en recepción del público en directo como en venta de discos, creo que ha sido el más vendido hasta la fecha".

Ha gustado tanto que lo que iban a ser unas pocas fechas se convirtió en una gira plagada de citas que ha quedado para el recuerdo otro disco, que ha salido a la calle hace pocos días, grabado en directo en el Wizink con colaboraciones como Loquillo, Aurora Beltrán, José Ignacio Lapido* Desvela la artista que "grabamos aquel concierto sin un plan, para ver qué pasaba y sin decírselo a nadie, pero una vez que escuchamos lo que había salido ahí decidimos que tenía que salir a la luz porque suena estupendamente y las invitadas estuvieron sublimes".

Es la tónica que está caracterizando sus últimos proyectos: "ir sin pretensiones de nada, pero que nos sorprenda todo para bien, que es lo bonito".

Para completar el círculo, dentro de unas semanas volverán al Wizink "para poner el broche a esta etapa tan bonita, pero con nuevas invitadas" y cerrarán gira en Barcelona para centrarse en el lanzamiento de sus nuevos temas, grabados este año en Nashville.

Cuando empezó el recorrido de Felinas, una parte de sus seguidores más antiguos, pese a entender que el eje musical de Simons se desplazara hacia el rock, se aferraba al sonido folk americano con el que la madrileña comenzó a labrarse un nombre.

Sin embargo, la artista cree que con el paso del tiempo cada vez son menos los que se agarran a que el pasado fue mejor, sobre todo después de ver los últimos conciertos y escuchar el disco en directo, aplaudido por la crítica de medios como Mondosonoro.

"En el disco parece todo lo mismo:las canciones en inglés y en español,las antiguas y las nuevas.

Es todo sumamente coherente cómo hemos fusionado ese sonido más eléctrico, haciendo lo americano más rockero.

Yo creo que a todo el mundo que le guste las canciones americanas ahora le van a gustar igual o más".

"Es la música que a mí me gusta, como me gusta sonar a mí, y es algo que mis influencias también lo han hecho, aunque tengan discos más acústicos.

Mi propósito es que la gente se diera cuenta de eso", insiste Nat Simons, que disfruta tanto con un acompañamiento acústico como con una 'big band' detrás.

" Durante esta nueva etapa, la madrileña ha recibido los elogios de Luz Casal y Pancho Varona, que aplaudieron la versión que ha hecho del 'Y no me importa nada', provocando "que se me empañaran los ojos de la emoción, porque Luz Casal es el mayor referente rockero español y de voz".

Para este tema contó con el apoyo de Los Estanques y tenía su riesgo por contar con tintes de psicodelia y muchas guitarras, "pero yo creo que también es la magia de hacer una versión; si la haces igual, ¿para qué, si ya está la original?".

Por eso decidió llevar la canción "a la música de los sesenta y los setenta, que es lo que me encanta".

Otra de las oportunidades que le ha dado 'Felinas' es la de compartir escenario con artistas como Loquillo y José Ignacio Lapido, pero sobre todo con mujeres como Aurora Beltrán.

"Estoy viendo mucho compañerismo, cómo nos apoyamos las unas a las otras en este difícil camino de ser rockera".

Este proyecto se completará con la publicación del libro, autofinanciado con mecenas, que recoge sus entrevistas con una larga lista de estrellas de la música nacionales e internacionales que verá posiblemente la luz el próximo año.

Por el camino, Nat Simons ha sacado algunos singles, como una versión del Iberia Sumergida de Héroes del Silencio.

"¿Te imaginas que viniera Bunbury a cantarla conmigo en el Wizink? Sería increíble, yo lo lanzo desde aquí", desliza la cantante, que también tiene en la rampa de salida su disco grabado en Nashville, con once canciones inéditas en castellano "y un sonido muy contundente, que creo que es la consolidación de mi estilo".

En este nuevo periplo americano, Nat Simons se ha juntado "con músicos increíbles como Álex Muñoz, el productor de Margo Price, el batería de Sheryl Crow, un técnico que ha producido a Norah Jones y a Tom Waits* Hay unos nombres brutales y claro, el disco suena como suena".

Antes de todo esto quedan todavía conciertos, entre ellos el de este viernes en la Directo Cuenca junto a los Blacksuits.

La cantante se alegra "cuando veo gente joven que está haciendo un estilo con guitarras, a mí me da la vida porque al final hay una sucesión generacional" y por eso está feliz de compartir noche con ellos.

Además, han tenido un detalle con los jóvenes para este concierto, que es poner un precio especial para menores de 25 años.

"Lo hicimos en otro bolo en Orihuela y creo que hay que apostar por eso, para que haya más cantera, porque se está perdiendo la costumbre de ir a conciertos, así que es algo que deberíamos hacer más".

El concierto dará comienzo a las 22:30 horas y las entradas anticipadas tienen un precio de quince euros, diez para los menores de 25.