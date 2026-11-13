Navarro (PP) aboga por que administraciones faciliten la actividad empresarial con menos burocracia e impuestos

Los candidatos del PP visitan las instalaciones de Delmapunto. - PP

ALBACETE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Albacete, Francisco Navarro, acompañado por el secretario provincial del PP, Bernardo Ortega; el alcalde de Hellín, Manuel Serena, y la candidata al Senado, Miriam García, ha visitado este viernes en Hellín las instalaciones de Delmapunto, una empresa especializada en la fabricación de uniformidad escolar, laboral y deportiva para empresas, distribuidores y centros educativos de toda España, con más de 30 años de experiencia en el sector textil, cuenta con capacidad para desarrollar proyectos de gran volumen y ofrece un servicio integral que abarca desde el diseño y el patronaje hasta la confección y distribución de las prendas.

Durante la visita, Francisco Navarro ha destacado la importancia de empresas como Delmapunto para la economía provincial y ha defendido que las administraciones deben facilitar la actividad de quienes generan riqueza y empleo. En este sentido, ha puesto el acento en el compromiso del Partido Popular "con la reducción de trabas burocráticas, el crecimiento de las pymes y una fiscalidad que favorezca la inversión y la iniciativa empresarial", según ha informado el PP en nota de prensa.

Entre las medidas concretas del programa electoral, Navarro ha destacado que, si el PP alcanza el gobierno, los nuevos autónomos no pagarán la cuota a la Seguridad Social durante el primer año, ni durante el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo. Además, los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tendrán que cobrar ni declarar el IVA.

El programa del PP contempla también bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador contratado durante un año y el 50% por el segundo, así como aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos.

El candidato 'popular' ha señalado igualmente las propuestas para que las empresas que inviertan en maquinaria, digitalización e innovación puedan beneficiarse de mayores incentivos fiscales, junto con medidas para simplificar las obligaciones administrativas y facilitar el crecimiento empresarial. También ha resaltado la importancia de impulsar las inversiones industriales y adaptar la formación profesional a las necesidades reales de las empresas.

Por su parte, la candidata al Senado, Miriam García ha puesto en valor el papel de empresas que, como Delmapunto, contribuyen al desarrollo económico de Hellín y de toda la provincia, generan oportunidades laborales y mantienen una actividad productiva con proyección nacional, subrayando la importancia de que el Partido Popular "esté cerca de los empresarios, conozca sus necesidades y traslade sus demandas a las instituciones".

García ha incidido en que la creación de empleo y el crecimiento económico necesitan un entorno favorable para invertir, emprender y ampliar negocios. En este sentido, ha defendido que las administraciones deben trabajar para eliminar dificultades, ofrecer estabilidad y apoyar a quienes arriesgan y crean puestos de trabajo, especialmente en municipios como Hellín.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Albacete, Bernardo Ortega, ha querido destacar el trabajo que está desarrollando el equipo de Gobierno del Partido Popular en Hellín, encabezado por su alcalde, Manuel Serena, subrayando "su compromiso con el municipio, su apuesta por el desarrollo económico y su cercanía con los vecinos, los empresarios y los colectivos sociales".

Ortega ha señalado que "Hellín cuenta hoy con un equipo de Gobierno que trabaja con ilusión, responsabilidad y compromiso para mejorar la vida de sus ciudadanos, generar oportunidades y construir un futuro de progreso para el municipio".

Asimismo, ha animado a los ciudadanos a participar activamente en las próximas elecciones y a depositar su confianza en Alberto Núñez Feijóo, asegurando que "el PP representa una alternativa de gestión, estabilidad y soluciones reales y necesita el respaldo de los ciudadanos para seguir impulsando las políticas que favorecen el crecimiento, el empleo y el bienestar de nuestros pueblos".