Nevenka Fernández abre las actividades del 25N en la UCLM con un mensaje de esperanza a las mujeres que sufren acoso.

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha abierto este lunes en el Campus de Ciudad Real los actos del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la presencia de Nevenka Fernández, la primera mujer española en lograr sentar a un político en el banquillo por acoso sexual hace ahora veinticinco años.

Durante su encuentro con estudiantes y personal de la institución académica, Nevenka Fernández ha defendido el poder de la palabra para "sobrevivir" ante un proceso de acoso y "no sentirse sola", y ha lanzado un mensaje de esperanza para que quienes se enfrentan a esta situación, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

El nombre de Nevenka Fernández permanece en la memoria colectiva de España desde hace ya veinticinco años. Ella fue la primera mujer en lograr sentar a un político en activo en el banquillo por acoso sexual en España. Su agresor, el entonces alcalde de Ponferrada, fue condenado, pero ella sufrió el rechazo de una parte de la sociedad que le obligó a abandonar el país.

Hoy ha visitado la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para compartir por primera vez en una institución académica su testimonio, visibilizar el acoso como forma de violencia contra las mujeres y lanzar un mensaje de esperanza y de valentía para aquellas que se enfrentan a desafíos similares al que ella vivió.

El encuentro que Nevenka Fernández ha mantenido con estudiantado, personal docente e investigador, y técnico, de gestión y de administración y servicios del Campus de Ciudad Real ha abierto los actos programados por la Unidad de Igualdad de la UCLM con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

"Mi ilusión es que no haya nadie más que se sienta sola ante una situación de acoso. Hay esperanza, la magia puede ocurrir", ha asegurado una Nevenka agradecida a la UCLM por la oportunidad de este encuentro con el que "mi intención sigue siendo ayudar. Es lo que me mueve".

Arropada por su psicoanalista y amigo José Antonio Bustos; y por Ana Pastor y Maribel Sánchez-Maroto, productora ejecutiva y directora del documental 'Nevenka', a lo largo de todo el coloquio la exconcejala en Ayuntamiento de Ponferrada ha defendido que hablar es el primer paso para vencer el miedo y reconstruir tu propia identidad, porque "lo que no se nombra no existe".

Así, se ha referido en varias ocasiones al "poder de la palabra" como herramienta sanadora y conocedora de la verdad, y ha insistido que, en su caso, "hablar fue lo que me salvó la vida". Por ello ha lanzado un mensaje a las mujeres: "es importante que crean en sí mismas" y que busquen apoyo y ayuda porque "hay quien te puede comprender".

El rector, que no ha podido asistir al acto por obligaciones previas, ha dejado grabado un mensaje en el que ha apelado al "poder transformador de la educación, a la fuerza de la palabra y a la importancia de la memoria" y ha apuntado a la "responsabilidad" de la universidad pública para "promover la construcción de una convivencia basada en la igualdad".

La jornada ha sido conducida por la delegada del Rector para Comunicación Institucional en la UCLM, la periodista Azahara Cañedo, y en la misma han intervenido la delegada del Rector para Políticas de Igualdad, Marienca Gil; y Matilde Yebra, secretaria del Consejo Social de la UCLM y amiga personal de Nevenka.