Un niño de 11 años resulta herido tras caer a un pozo de seis metros en Cebolla

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de once años de edad ha resultado herido este domingo tras caer a un pozo de seis metros de profundidad en la localidad toledana de Cebolla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha ocurrido a las 16.46 horas en la calle Torrijos. El menor ha tenido que ser rescatado por bomberos de Talavera de la Reina y Santa Olalla.

Tras el rescate, ha sido atendido en el lugar de los hechos y trasladado en ambulancia de Urgencias al hospital de Talavera de la Reina. En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil.