La Nocturna de Toledo espera superar los 5.500 corredores el próximo 18 de octubre en su XVIII edición

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Nocturna de Toledo, que celebrará su XVIII edición el próximo sábado, 18 de octubre, prevé superar los 5.500 corredores inscritos y contará con una zapatilla creada por Joma para la ocasión en una edición limitada llamada 'Toletvm'.

Así lo han presentado este miércoles desde el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra de Toledo el concejal de Deportes, Rubén Lozano, junto con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, la diputada provincial de Deportes, Pilar Martín, el director general de Deportes, Carlos Yuste, Conchi Sánchez del Banco Santander y José Manuel López de Joma, entre otras personas.

El edil de deportes ha indicado que esta será una edición "muy especial" de la Carrera Nocturna de Toledo, de la que ha destacado que "se conoce ya en toda España" y que va a contar también con corredores de hasta once países, incluso dos deportistas keniatas.

Una de las principales novedades de la prueba, según ha resaltado, son las zapatillas que ha creado Joma para la ocasión. Se trata de una edición limitada del modelo R-2000 en el color de la bandera de Toledo, con el 'skyline' de la ciudad, los distintivos de Toledo como Ciudad Europea del Deporte y los símbolos de las tres culturas.

Ha dado las gracias a la Escuela de Arte de Toledo porque la próxima semana, en la Feria del Corredor, se presentará una escultura de tres metros de altura que han elaborado para la ocasión los alumnos del Taller de Forja y Hierro y que se donará desde la organización de la carrera al Ayuntamiento de la capital regional.

La prueba mantendrá el próximo 18 de octubre las dos distancias de cinco y ocho kilómetros, contará con una "gran participación inclusiva" y este mismo fin de semana habrá lo que el edil ha denominado como "un entrenamiento paralelo" bajo el nombre de 'La Diurna'.

El concejal de Deportes ha destacado también el "importante número" de participación femenina, que esta edición llega al 30 por ciento. Además, se repetirá la entrega de dorsales en el Centro Cultural de San Marcos, donde, en colaboración con el Hospital Universitario de Toledo, se hará un reconocimiento médico gratuito a todo aquel que quiera.

"Vamos a tener pintura en vivo, como otros años, hasta 15 puntos de animación musical a lo largo del recorrido con varios DJs, batucadas y música en vivo. Por lo tanto, vamos a esperar que la climatología nos acompañe y que el próximo sábado Toledo sea una auténtica marea de corredores por toda la ciudad", ha concluido el edil.

La diputada provincial de Deportes ha dicho que es "un orgullo" para la institución que representa colaborar con esta carrera, de la que ha destacado que no es solo deporte sino "un conjunto de sensaciones" para quienes participan y colaboran en ella, por lo que ha destacado que la prueba siga avanzando año tras año.

De su lado, el director general de Deportes ha manifestado que para el Gobierno regional "es importantísimo" volcarse con este tipo de pruebas deportivas de la que ha destacado que no es solo una oportunidad para promocionar la actividad física sino "toda una fiesta del deporte", al tiempo que ha destacado su carácter solidario que tiene la carrera.

EL ALCALDE RECUERDA LOS INICIOS DE LA PRUEBA

Para el alcalde, que ha recordado los inicios de La Nocturna de Toledo en los que hizo de voluntario con mucha "ilusión y ganas" de convertir la ciudad "en el mejor lugar del mundo para correr. "Esta carrera aúna solidaridad, patrimonio y lo mejor del deporte siendo, con esos 5.500 inscritos, el evento deportivo popular más importante de la capital regional junto a la San Silvestre".

"Ha sido la puerta de entrada al mundo del deporte para miles de personas que hoy realizan esta práctica de manera regular", ha destacado, para resaltar que Toledo sea Ciudad Europea del Deporte y haya "batido récords" este año en cuanto personas inscritas en las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal con casi 9.000 personas. "Se están cumpliendo los objetivos que teníamos", ha añadido.

Esta es la razón por la que el Ayuntamiento, ha dicho el regidor toledano, seguirá trabajando y peleando "hasta el final" para conseguir que lleguen a Toledo los fondos europeos "que nos corresponden por justicia", con el fin de poner en marcha el "gran" pabellón deportivo multiusos.

Desde el Banco Santander, Concho Sánchez ha indicado que para la entidad "es un placer" seguir siendo patrocinador de la carrera; mientras que José Manuel López de Joma ha dicho que de las muchas carreras en el mundo en las que participa la marca toledana, la Nocturna es de la que más orgullosos están por ser Toledo "la ciudad que nos vio nacer".

Durante el acto se ha destacado el carácter solidario del evento, ya que lo recaudado irá a parar a tres entidades como son la Asociación Maratón pura lección de vida, Apanas y la Fundación Niemann-Pick, cuyos representantes también han intervenido en la presentación de la prueba.