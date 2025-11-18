La nueva base del retén de Las Majadas podría estar lista a principios de año

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado ya las obras de la nueva base del retén de Las Majadas, que se reubicará dentro del casco urbano aprovechando el edificio en desuso del antiguo centro de interpretación del municipio. El plazo estimado de ejecución es de dos meses, por lo que se espera que podría estar lista a principios de año.

La intervención, que tiene un presupuesto de adjudicación de algo más de 46.000 euros, contempla la adecuación de una de las alas del edificio para convertirla en un espacio funcional y confortable para los profesionales, mediante la retirada de elementos en desuso, la renovación de solados, alicatados y revestimientos, la adaptación de espacios y la instalación de nuevos equipamientos en vestuarios y cocina.

Según informa el Gobierno regional, también se están modificando las instalaciones de fontanería y saneamiento, actualizando la red eléctrica conforme a la normativa vigente, e incorporando los sistemas de protección contra incendios requeridos. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a la pintura, colocación de mobiliario y señalización de evacuación.

La nueva base contará con vestuarios adaptados, taquillas, cocina, punto de información y cuartos de instalaciones, mientras que la otra ala del edificio queda disponible para un futuro proyecto de educación ambiental, exposiciones u otros usos vinculados al municipio.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; el delegado provincial de Geacam, Eduardo Mena; y el alcalde de Las Majadas, Cristian Sánchez, han visitado el espacio donde ya han comenzado las actuaciones.

La delegada de la Junta ha señalado que esta inversión va a permitir mejorar de forma significativa las condiciones de trabajo del retén, acercándolo a la población y facilitando una respuesta más ágil y eficaz.

Además, ha destacado, supone recuperar un edificio municipal que llevaba años sin uso y ponerlo nuevamente al servicio del municipio, tal y como venían demandado sus vecinos.