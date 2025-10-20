La nueva carretera AB-20 extenderá la vía radial de Albacete 1.350 metros con un presupuesto de 6 millones de euros

ALBACETE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este lunes en la sala de prensa del Ayuntamiento el proyecto para el nuevo tramo de la carretera AB-20 de la ciudad, que se alargará 1.350 metros desde la glorieta del parque de la Fiesta del Árbol hasta la carretera de Jaén, con un presupuesto de 5.960.000 millones de euros.

Serrano ha asegurado que el plan ofrecerá "más ciudad, movilidad sostenible, crecimiento, desarrollo y comunicación", con la intención de conectar todos los accesos de la ciudad a la vía radial, incluyendo la carretera de Barrax, de Jaén y la calle Constantino Romero, la cual recoge el tráfico del polígono industrial Campollano.

El nuevo tramo corresponde al sector 4 del Plan General de Renovación Urbana de 1998 para aliviar el tráfico de la capital de provincia, cuyo desarrollo en la AB-20 se había parado desde las obras de 2018 en una etapa de Gobierno previa, tal y como ha aclarado el primer edil.

La vía tendrá una anchura de 35 metros, con dos calzadas para la ida y dos para el sentido contrario de siete metros destinadas al tráfico rodado y un acceso de peatones y bicicletas, según ha descrito el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Julian Garijo.

El proyecto está pendiente de convertirse en pliego y salir a concurso, confiando en que se ejecute en 16 meses una vez haya sido otorgado el contrato.

De esta manera solo quedarían los correspondientes desarrollos del sector 6,7 y 8 de la ciudad por unirse a la circunvalación de la ciudad según los nuevos tramos planteados por el equipo de Gobierno, en los cuales el alcalde ha confirmado que ya se están trabajando.

La obra supondrá la plantación de 588 árboles, tres glorietas y un sistema de recogida de aguas fluviales de gestión en el sitio acorde a la nueva legislación, debido a que el tramo estará situado en zona inundable.

Serrano ha explicado que Albacete "se prepara para crecer" con el nuevo proyecto y ha confiado en que las obras fomenten la creación de vivienda para paliar la alta demanda que padece la ciudad, asegurando que "con pasos como este se genera economía, empleo y futuro".

El alcalde ha adelantado también que preparan nuevas unidades de actuación de obras en el sector 3, en la calle Huesca, la calle Mariana Pineda, la avenida Ramón y Cajal y frente a la Institución Ferial de Albacete Expovicaman en la carretera de Madrid.