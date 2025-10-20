Una nueva instrucción interna agilizará la tramitación de licencias y expedientes urbanísticos en Ciudad Real

CIUDAD REAL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Consolidar un modelo de gestión municipal basado en la eficacia, la transparencia y la cercanía es un compromiso del equipo de Gobierno en el que sigue avanzando el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a dos iniciativas que permiten consolidar la senda de una administración "más ágil, moderna y transparente" que elimine trabas burocráticas y sea más cercana y accesible para los ciudadanos, tal y como ha apuntado el portavoz del equipo de gobierno.

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha informado de la nueva instrucción interna que este lunes se ha aprobado permitirá reforzar la agilidad y la transparencia en la tramitación de licencias y de expedientes urbanísticos por medio de una reorganización del trabajo. La medida posibilitará acortar los plazos y también rendir cuentas a los vecinos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El edil ha explicado que con esta iniciativa se va a realizar un seguimiento periódico de la situación en la que se encuentran los expedientes para detectar posibles retrasos y corregirlos gracias a la administración electrónica. Los ciudadanos van a poder conocer en qué momento está su gestión y qué técnico la está procesando, dando así un nuevo paso en materia de transparencia.

"Estamos hablando de una administración que se evalúa, se mide y mejora; una administración que siempre dé la cara", ha subrayado Arroyo.

La segunda de las medidas que hoy se han aprobado en este mismo ámbito de la mejora administrativa es la creación de una nueva herramienta tecnológica que va a permitir por primera vez la descarga automática del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. Su puesta en marcha ayudará a simplificar trámites y a eliminar esperas a los ciudadanos.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Tal y como ya había anunciado el Ayuntamiento el pasado fin de semana, la Junta de Gobierno ha ratificado un convenio de colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo en el marco del Acuerdo Marco firmado por la Fundación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado mes de julio.

El objetivo es el fomento de una conciencia colectiva que rechace toda forma de violencia y de fanatismo y promover una "sociedad que abrace la libertad, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos", dando voz a las víctimas. Es un acuerdo que impulsa a las instituciones a trabajar de forma unida "para garantizar que nunca se olvide lo ocurrido y que no vuelva a repetirse".

Por último, en la sesión de hoy se ha aprobado un proyecto actualizado para la reparación del asfalto de la calle Cruz en la pedanía de Las Casas por importe de 26.000 euros.