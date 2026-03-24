Nuevas reglas del trasvase y cumplir sentencias, peticiones al Gobierno que el PP lleva al pleno de Toledo

Archivo - El Tajo tras las últimas borrascas - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha informado sobre las mociones que el grupo elevará al próximo pleno del Ayuntamiento que se celebrará este mismo viernes, 27 de marzo, y que están centradas "en la defensa de los recursos hídricos y la protección del patrimonio histórico de la ciudad".

Velasco ha explicado que una de las iniciativas tiene como objetivo instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Según ha señalado, "es imprescindible actualizar una normativa que no responde a la realidad actual de los caudales ni a los criterios de sostenibilidad que demandan los expertos y la ciudadanía".

El portavoz 'popular', informa el partido, ha subrayado que esta moción también reclama el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Supremo en materia de caudales ecológicos, destacando que "la defensa del río Tajo es una cuestión clave para garantizar el equilibrio ambiental, el abastecimiento y el futuro de nuestra ciudad".

Por otro lado, el Grupo Municipal Popular llevará al pleno una segunda moción para instar al Ministerio de Cultura a intervenir de forma urgente en el Circo Romano de Toledo. En concreto, se solicita la consolidación y protección de una estructura en forma de arco situada en el graderío noroeste, cuyo estado actual presenta riesgo de deterioro y posible colapso.

Velasco ha advertido de que "la inacción del Ministerio pone en peligro un elemento único de nuestro patrimonio histórico", recordando que el Circo Romano es uno de los vestigios más importantes de la época romana en la ciudad y un referente cultural de primer orden.

"El Ayuntamiento ya ha trasladado en numerosas ocasiones la necesidad de actuar, pero seguimos sin respuesta, no podemos permitir la pérdida irreversible de este legado", ha añadido.